Μεξικό: “Τέλος” τα φιλιά και οι αγκαλιές στο... Δημόσιο!

Γιατί αποφασίστηκε η απαγόρευση. Στους παραβάτες του νέου κανονισμού θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Οι Μεξικανοί δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει στο εξής να αποφεύγουν τις αγκαλιές, τα φιλιά και τα σχόλια για την εμφάνιση των συναδέλφων τους, σύμφωνα με τον νέο κώδικα δεοντολογίας, στόχος του οποίου είναι να καταπολεμηθεί η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Οι νέοι κανόνες, που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, απαιτούν από τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα «να αποφεύγουν συμπεριφορές», όπως «σωματική επαφή με σεξουαλικά υπονοούμενα», αλλά επίσης και τα «αγγίγματα, τις αγκαλιές, τα φιλιά και τα πειράγματα».

Στον νέο κανονισμό, που θα τεθεί σε εφαρμογή από αύριο Τετάρτη, οι εργαζόμενοι καλούνται να αποφύγουν «τα σχόλια, τα κομπλιμέντα ή τους αστεϊσμούς σεξουαλικής φύσης» προς τους συναδέλφους τους, «για την εμφάνιση ή την ανατομία τους».

Δεν θα πρέπει επίσης να κάνουν δώρα με σεξουαλικά υπονοούμενα ή που να εκφράζουν το ερωτικό ενδιαφέρον τους.

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε σε μια περίοδο που σε όλη τη Λατινική Αμερική οι γυναικείες οργανώσεις κινητοποιούνται κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας σε βάρος των γυναικών.

