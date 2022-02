Πολιτισμός

Κοντού στο “Πρωινό” για Φιλιππίδη – Λιγνάδη: δεν μπορώ να τους κακιώσω (βίντεο)

Τι είπε η Μάρω Κοντού για τους προφυλακισμένους συναδέλφους της και για τον Γιώργο Κιμούλη. Τι αποκαλύπτει για τον μεγάλο έρωτα με παντρεμένο ηθοποιό που… δεν “έζησε”, λόγω τύψεων.

Καλεσμένη στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη η Μάρω Κοντού.

Η ηθοποιός μίλησε για το θέατρο και για την τηλεόραση, με αφορμή την συμμετοχή της σε καθημερινή σειρά, αλλά και για τις διαφορές στα γυρίσματα τα παλαιότερα χρόνια και σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, η Μάρω Κοντού αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για βιασμό σε βάρος των προφυλακισμένων Δημήτρη Λιγνάδη και Πέτρου Φιλιππίδη.

Η Μάρω Κοντού ξάφνιασε τους συνομιλητές της λέγοντας «δεν μπορώ να κακιώσω και να μισήσω αυτούς τους δύο υπερταλαντούχους ηθοποιούς, τον Δημήτρη και τον Πέτρο. Θα λείψουν από το θέατρο. Ξαφνιάστηκα με όλο αυτό, αλλά δεν μπορώ να τους κακιώσω, θα ήθελα να ήταν ψέματα όλα αυτά».

Ερωτηθείσα ποιον θεωρεί ως τον πιο ταλαντούχο Έλληνα ηθοποιό των γενιών μετά από την δική της, η Μάρω Κοντού είπε «θεωρώ πολύ ταλαντούχο τον Γιώργο Κιμούλη και πάρα πολλούς άλλους, έχουμε πολύ ταλαντούχους ηθοποιούς», ενώ σε ότι αφορά τις γυναίκες είπε πως δεν μπορεί να ονοματίσει κάποια συγκεκριμένη, επειδή μέχρι πέρσι ήταν στο θέατρο και είχε παραστάσεις τις ίδιες ημέρες και ώρες με τους άλλης ηθοποιούς και δεν κατόρθωσε να δει πολλές παραστάσεις.

Η Μάρω Κοντού μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αναφέροντας πως έχει κάνει δύο γάμους, τον έναν με διάρκεια 7 χρόνων και τον δεύτερο που κράτησε λίγο πάνω από έναν χρόνο. Τόνισε μάλιστα πως είχε δύο μεγάλους έρωτες στην ζωή της, ένας εκ των οποίων ήταν ένας παντρεμένος ηθοποιός.

Όπως είπε η Μάρω Κοντού «χώρισε και εγώ δεν τον δέχτηκα. Εκείνος ήταν πιο σίγουρος από εμένα για την σχέση. Η γυναίκα του πήρε τα παιδιά και έφυγε και πήγε σε άλλη χώρα. Εγώ έπαθα ψυχοσωματικά. Του έλειπαν τα παιδιά του, το ένα ήταν και μωρό. Στον ύπνο του ίδρωνε, έλεγε συχνά το όνομα του παιδιού του και ένιωθα ενοχές και δεν ήθελα να είμαι εγώ η αιτία να διαλυθεί το σπίτι και τελικά αυτό δεν έγινε, καθώς μετά από ένα διάστημα ξανα-κόλλησε η οικογένεια».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Μάρω Κοντού και την εμφάνιση της στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

