Κύπελλο Εθνών Αφρικής – Σενεγάλη: Χρήματα, οικόπεδα και παράσημα για τους θριαμβευτές

Μεταξύ των δικαιούχων και ο Παπέ Αμπού Σισέ του Ολυμπιακού. Εθνική αργία στη χώρα μετά την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Χρήματα, γη και... παράσημα μοίρασε ο Πρόεδρος της Σενεγάλης, Μάκι Σαλ, στους ποδοσφαιριστές -ανάμεσά τους και ο Παπέ Αμπού Σισέ του Ολυμπιακού- και το προπονητικό επιτελείο της εθνικής ομάδας, που κέρδισε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής την περασμένη Κυριακή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Προεδρία της αφρικανικής χώρας.

«Οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο θα λάβουν ο καθένας 50 εκατομμύρια φράγκα Δυτικής Αφρικής (περίπου 76.000 ευρώ), ένα οικόπεδο 200 τετραγωνικών μέτρων στο Ντακάρ και ένα οικόπεδο 500 τετραγωνικών μέτρων στο Ντιαμνιάντιο, μια νέα πόλη υπό κατασκευή περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα», σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας στον λογαριασμό της στο Twitter.

Ο Σαλ παρασημοφόρησε επίσης τα μέλη της αποστολής της Σενεγάλης στο Αφρικανικό Κύπελλο, που διεξήχθη στο Καμερούν, με το «Εθνικό Τάγμα του Λιονταριού», την υψηλότερη διάκριση σε αυτή τη χώρα της Δυτικής Αφρικής.

Ο Πρόεδρος της χώρας τίμησε τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε αργά χθες στο προεδρικό μέγαρο στο Ντακάρ.

«Σας εμπιστευτήκαμε μια αποστολή. Γυρίσατε με το κύπελλο. Κερδίσατε αυτό το κύπελλο χάρη στις ικανότητές σας», είπε, υπογραμμίζοντας την «έκρηξη χαράς» που έφερε η ιστορική κατάκτηση του τίτλου για τη Σενεγάλη. «Με τη δύναμη της ζωής σας και τη δημιουργική σας ιδιοφυΐα, έχετε αντιστρέψει τον ρου της ιστορίας», είπε ο Μάκι Σαλ.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Ντακάρ τη Δευτέρα για να γιορτάσουν την άφιξη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Σενεγάλης μετά την κατάκτηση του τροπαίου για πρώτη φορά στην ιστορία της, έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, με το Καμερούν στο Μάλι το 2002 και εναντίον της Αλγερίας στην Αίγυπτο το 2019.

Μετά την ιστορική επιτυχία της Σενεγάλης στο Καμερούν, ο Πρόεδρος Σαλ αποφάσισε αργία για τη Δευτέρα.

