Γηροκομείο - Χανιά: Οι δικηγόροι των δύο πλευρών στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ξεσπά η δικηγόρος των οικογενειών Μαρία Παπαδάκη, η οποία έχασε τον πατέρα της στο συγκεκριμένο γηροκομείο. Τι δηλώνει ο δικηγόρος της ιδιοκτήτρια του ιδρύματος, Νίκος Ρουσόπουλος.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με το γηροκομείο-κολαστήριο στα Χανιά.

Στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον ΑΝΤ1, μίλησαν οι δικηγόροι των δύο πλευρών και έδωσαν τη δική τους οπτική σχετικά με το θέμα.

Ο Νικόλαος Ρουσόπουλος, δικηγόρος της ιδιοκτήτριας του Γηροκομείου ανέφερε μεταξύ άλλων: “Θα προσκομιστούν αύριο στοιχεία για μάρτυρες που θα καταθέσουν ότι χρηματίστηκαν για να καταγγείλουν το γηροκομείο, τους προσέγγισαν για να καταγγείλουν το γηροκομείο με λέγοντάς τους “ώρα να κονομίσετε... Αυτούς τους οποίους πλησίασαν, είναι συγγενείς τροφίμων τους οποίους πλησίασαν αλλά δεν ενέδωσαν για να καταγγείλουν το γηροκομείο.”

Επισημαίνει μάλιστα πως είναι ενοχλημένος για το κατηγορητήριο περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και τόνισε ότι δεν υπήρχε οικονομικό όφελος στους κατηγορούμενους.

Ο δικηγόρος άφησε αιχμές για “στήσιμο” και τόνισε πως πρέπει να κάνουμε υπομονή και θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Στον αντίποδα η κ. Μαρία Παπαδάκη δικηγόρος συγγενών θυμάτων, ανέφερε μεταξύ άλλων: "Είμαι η πρώτη παθούσα καθώς έχασα τον πατέρα μου στο συγκεκριμένο γηροκομείο και ξεκίνησα τις καταγγελίες το 2020."

Η δικηγόρος δήλωσε προσβεβλημένη με τα όσα είπε νωρίτερα ο Νικόλαος Ρουσόπουλος, δικηγόρος των κατηγορουμένων για στήσιμο της υπόθεσης.

