Κοινωνία

Γηροκομείο - Χανιά: Οργή από τους συγγενείς των θυμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικές σκηνές περιγράφουν στον ΑΝΤ1 συγγενείς των θυμάτων αλλά και μία πρώην εργαζόμενη του γηροκομείου - "κολαστήριου".

Τον δρόμο της δικαιοσύνης πήρε η υπόθεση του γηροκομείου - “κολαστήριου” στα Χανιά όπου όπως φαίνεται βρήκαν πάνω τραγικό θάνατο 30 ηλικιωμένοι.

Την Τετάρτη, συνελήφθησαν επτά εμπλεκόμενοι και πιο συγκεκριμένα η ιδιοκτήτρια και η μητέρα της, 2 γιατροί, 2 νοσηλευτές και ένας διοικητικός υπάλληλος.

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα τα στελέχη της Ασφάλειας διαπίστωσαν ότι βασανίστηκαν, παραμελήθηκαν και τους χορηγήθηκαν βαριά κατασταλτικά φάρμακα με κίνητρο το κέρδος.





Οι μαρτυρίες των συγγενών των θυμάτων που κατήγγειλαν το γηροκομείου συγκλονίζουν.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο γιος ενός εκ των θυμάτων: “Τον μεταφέραμε τον Αύγουστο του 2019, αν και πηγαίναμε συχνά δεν είχαμε αντιληφθεί τίποτα. Ένα κρύωμα τον οδήγησε στο νοσοκομείο και εκεί είδαν ότι είχε σηψαιμικό σοκ από την κατάκλιση” και συνεχίζει: “όταν μας φωνάξαν στα επείγοντα πραγματικά μας επιτεθήκαν για την κατάσταση που βρισκόταν ο πατέρας του. καθώς βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο σήψης και δεν θα άντεχε για πάνω από 2-3 ημέρες όπως και έγινε… Εγκεφαλικά ήταν νεκρός όταν έφτασε στο νοσοκομείο”.

Η σύζυγός του, αγανακτισμένη αναφέρει πως είχε δει δεμένο τον πεθερό της και της έλεγαν δικαιολογίες για το γεγονός αυτό.

Ακόμη μία μαρτυρία που σοκάρει είναι από την κ. Μαρία Πιτσιλαδη συγγενή θύματος που όπως τονίζει “έκαναν βασανιστήρια και ήταν μία κόλαση”.

Όμως και μία πρώην εργαζόμενη αποκάλυψε για τα βασανιστήρια που συνέβαιναν μέσα στο γηροκομείο: “Ακόμα σκέφτομαι το βλέμμα της γυναίκας, δεν με αφήναν ούτε να τις βρέξω τα χείλη. Αυτή η γυναίκα ξεψύχισε μετά από 3 μέρες από δίψα.”