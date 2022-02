Χανιά

Χανιά - Γηροκομείο: Συλλήψεις και βαριές κατηγορίες

Οι έρευνες αφορούν χρονική περίοδο από το 2009 ως το 2020 και επικεντρώθηκαν σε 30 θανάτους τρόφιμων

Συνολικά επτά συλλήψεις για την υπόθεση του γηροκομείου στα Χανιά έγιναν το πρωί της Τετάρτης από την Αστυνομία.

Ανάμεσα στους επτά που συνελήφθησαν περιλαμβάνονται η ιδιοκτήτρια της δομής, δύο γιατροί, μια νοσοκόμα και άλλοι, όλοι ημεδαποί.

Η δικογραφία είναι ογκωδέστατη και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και δια παραλείψεως.

Οι έρευνες αφορούν χρονική περίοδο από το 2009 ως το 2020 και επικεντρώθηκαν σε 30 θανάτους τρόφιμων, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται και 8 απόπειρες θανάτωσης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν άμεσα στον εισαγγελέα.

Πάντως η πρώτη αντίδραση του πληρεξούσιου δικηγόρου του οίκου ευγηρίας Νίκου Ρουσόπουλου, ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Ο κ. Ρουσόπουλος έκανε λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις.

«Παραβιάζεται η ποινική δικονομία και τα δικαιώματα των εμπλεκομένων» είπε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας πως χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση και χωρίς να υπάρχει ουδείς λόγος δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν εντάλματα σύλληψης.

Όπως είπε, η αντίδραση θα είναι άμεση εντός της ημέρας, ενώ άφησε και υπονοούμενα για ενδεχόμενη σχέση της εσπευσμένης έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης - χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία – με την πρόσφατη απόδραση από τα κρατητήρια του Αστυνομικού μεγάρου Χανίων, για ευνόητους λόγους.

