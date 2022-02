Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: στο εδώλιο για βιασμούς ανήλικων και ενήλικων αγοριών

Έναρξη της δίκης του καλιτέχνη, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, μετά της καταγγελίες. “Άναψε φωτιές” η πρόθεση του Αλέξη Κούγια να ζητήσει διακοπή της δίκης.

Σήμερα το πρωί ο Δημήτρης Λιγνάδης θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστών του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που θα τον δικάσουν για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και αφορούν βιασμό ανηλίκων αγοριών και ενός ενήλικα άνδρα.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης αναμένεται να μεταχθεί νωρίς το πρωί από τις φυλακές για να παρασταθεί στη δίκη, εφόσον αυτή ξεκινήσει.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Αλέξης Κούγιας δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό», πως σκοπεύει να ζητήσει διακοπή της δίκης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων που έχει. Το αίτημα, που εφόσον διατυπωθεί, παραμένει ζητούμενο αν θα ικανοποιηθεί από το δικαστήριο, προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από την πλευρά των θυμάτων της υπόθεσης.

Ο εκ των συνηγόρων Πολιτικής Αγωγής Γιάννης Βλάχος ήδη σε δηλώσεις του, επίσης στην εκπομπή «Το Πρωινό», έκανε λόγο για προσπάθεια από την πλευρά του ηθοποιού, να πλήξει οικονομικά κάποιους από τους καταγγέλλοντες, αναφερόμενος σε συγκεκριμένο εντολέα του, ο οποίος έχει ταξιδέψει ήδη στην Ελλάδα από την χώρα που κατοικεί.

