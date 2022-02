Life

“Το Πρωινό” - Λιγνάδης: ο Κούγιας θα ζητήσει διακοπή της δίκης (βίντεο)

Τι λέει ο συνήγορος του καλλιτέχνη, ο οποίος μετήχθη σήμερα στις Φυλακές Κορυδαλλού, για το αίτημα προς την έδρα. Γιατί θα ζητηθεί η μετάθεση της έναρξης της δίκης.

Γύρω στις 09:00 της Πέμπτης ξεκίνησε η μεταγωγή του Δημήτρη Λιγνάδη από τις Φυλακές Τρίπολης στις Φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να μπορέσει την Παρασκευή να παραστεί στην έναρξη της δίκης, καθισμένος στο εδώλιο του κατηγορύμενου, μετά από τις καταγγελίες για βιασμό.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο συνήγορος του πρώην Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Αλέξης Κούγιας είπε πως την Παρασκευή, αμέσως μετά από την έναρξη της δίκης, θα ζητήσει την διακοπή της, αναφέροντας πως «σε διπλανές αίθουσες κάνω πολύ σοβαρά δικαστήρια, είναι η δίκη του ψευτογιατρού, στην οποία θα υπάρχει εξέταση του πραγματογνώμονα, η δίκη για τις πλημμύρες στην Μάνδρα, ξεκινάει την Δευτέρα η δίκη Τοπαλούδη και στον Άρειο Πάγο είναι η υπόθεση της «μαύρης χήρας» από την Κοιλάδα Αργολίδας».

«Ήδη σήμερα έχω κάνει επιστολή, την οποία έχω καταθέσει στο δικαστήριο και μέχρι το μεσημέρι θα έχω ενημερώσει και τους δικηγόρους των αντιδίκων. Αυτό γίνεται την προηγούμενη ημέρα συνήθως, εγώ το κάνω καθημερινά έτσι», είπε ο κ. Κούγιας, απαντώντας στα πυρά από τους συνηγόρους των μηνυτών, που εξέφραζαν την έκπληξη τους για όσα έλεγε δημοσίως ο ποινικολόγος, αλλά δεν τους είχε ενημερώσει επισήμως.

Καταλήγοντας, ο Αλέξης Κούγιας είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», πως «εγώ θα ζητήσω διακοπή της δίκης. Αύριο το πρωί η Πρόεδρος του δικαστηρίου θα αποφασίσει τι θα γίνει. Λόγω κορονοϊού έχει αναβληθεί σωρεία υποθέσεων. Ενδεικτικά αύριο μαζί με την δίκη του κ. Λιγνάδη, στο πινάκιο είναι άλλες 3 υποθέσεις, χθες σε άλλο πινάκιο ήταν 6».

