Θάνατος τριών αδελφών - Λέων: σέβομαι την οικογένεια, μα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά (βίντεο)

Τι είπε ο ιατροδικαστής για τα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί σχετικά με τους θανάτους των τριών παιδιών, την αναζήτηση για ποιοτικά στοιχεία, όπως η ποσότητα φαρμάκων και όσα συνέβησαν στην νοσηλεία τους.

«Είναι και για εμάς τους επιστήμονες σημαντικό να μάθουμε τους λόγους θανάτου των παιδιών, καθώς δεν προκύπτει να υπάρχει σύνδεση των λόγων θανάτου του πρώτου και του δεύτερου παιδιού. Τώρα θα επικεντρωθούμε στον θάνατο του τρίτου παιδιού, θα γίνει μια σειρά από εξετάσεις, ακόμη και γενετικές, για να συλλέξουμε στοιχεία, να διαπιστώσουμε την ακριβή αιτία θανάτου του παιδιού και να δούμε εάν έχει σχέση με θάνατο κάποιου άλλου παιδιού», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σχετικά με την υπόθεση θανάτου τριών μικρών αδελφών μέσα σε λίγα χρόνια, στην Πάτρα, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης ανατέθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ.

Με το ενδεχόμενο ακόμη και εκταφής σορού κάποιου ή κάποιων παιδιών να είναι ανοιχτό, ο ιατροδικαστής επεσήμανε με νόημα πως «εδώ δεν κοιτάζουμε μόνο εάν έχουν λάβει φάρμακα τα παιδιά, αλλά και η ποσότητα φαρμάκων που έχει ληφθεί σε κάθε περίπτωση. Τα παιδιά ήταν νοσηλευόμενα, σίγουρα έχουν πάρει φάρμακα, αλλά θα εξετάσουμε και τις ποσότητες φαρμάκων που έχουν ληφθεί».

Μάλιστα, ζήτησε να μην υπάρξει συζήτηση με τον ίδιον για τα διάφορα σενάρια που ακούγονται, σχετικά και με τους γονείς των παιδιών, σχολίασε ωστόσο πως «με μεγάλο σεβασμό στην οικογένεια, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Δημιουργούνται πολλά ερωτήματα: ήταν νοσηλευόμενα τα παιδιά; Ήταν κλειστή η νοσηλεία, μακριά από άλλα άτομα; Όταν κλήθηκε γιατρός, πότε και από ποιόν κλήθηκε;»

«Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δημιουργούν ένα ερωτηματικό, γιατί μας δίνουν διαφορετική αιτία θανάτου, ενώ αν είχαμε μια συγγενή ανωμαλία, μια εκ γενετής πάθηση και για τα τρία παιδιά θα ήταν αλλιώς. Το γεγονός ότι δεν συνδέονται οι δύο θάνατοι, δείχνει ότι υπήρχε και κάποιος διαφορετικός μηχανισμός», συμπλήρωσε ο ιατροδικαστής.

Τόνισε ακόμη πως «η δική μου συμβολή βοηθά τις Αρχές να αναγνωρίσουν σκοπιμότητα ή μη», αναφέροντας ακόμη πως «όταν οι θεράποντες ιατροί κρίνουν ότι η αιτία θανάτου είναι κατανοητή από τους ίδιους, δεν χρειάζεται καν νεκροψία – νεκροτομή, ενώ εδώ ζητήθηκε νεκροψία – νεκροτομή».

