Πολιτική

Δολοφονία Άλκη - Θεοδωρικάκος: Εμπλέκεται κι άλλο πρόσωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την εμπλοκή κι άλλου ατόμου στην δολοφονία του 19χρονου. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Ακόμα περισσότερα άτομα μπορεί να εμπλέκονται στη δολοφονία του Άλκη στην Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έρθουν νέα πρόσωπα στο προσκήνιο ως εμπλεκόμενοι στην δολοφονία του 19χρονου που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

«Είχαμε πει από την πρώτη μέρα ότι είναι θέμα τιμής για την ελληνική αστυνομία και το κράτος δικαίου να συλληφθούν όλοι οι ένοχοι και να παραδοθούν στη δικαιοσύνη. Χθες παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ ο Αλβανός που είχε φύγει από τη χώρα την αμέσως επόμενη μέρα από τη δολοφονία του Άλκη. Ακούω για κάποιον “μεγάλο” που διαφεύγει της σύλληψης. Για το κράτος μας και την ΕΛΑΣ δεν υπάρχει “μικρός” και “μεγάλος”. Και ο τελευταίος που βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Παρακολουθώ στενά την έρευνα και φαίνεται ότι είναι πιθανόν να υπάρχει κάποιος ακόμα. Η αστυνομία θα φτάσει μέχρι το τέλος. Όποιος άλλος εμπλέκεται θα συλληφθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κούγιας: υπάρχουν άλλοι δύο ύποπτοι

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου Αλέξης Κούγιας ανέφερε πως υπήρχε και τέταρτο αυτοκίνητο εμπλέκεται στην δολοφονία του Άλκη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Αλέξης Κούγιας ανέφερε πως εκείνο το βράδυ της δολοφονίας στην Θεσσαλονίκη τα αυτοκίνητα με τα άτομα που επιτέθηκαν στην παρέα του 19χρονου δεν ήταν 3 όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα αλλά 4.

Όπως είπε αυτό θα φανεί από τη μελέτη των καμερών, που θα εξετάσουν και το από που ήρθαν οι εμπλεκόμενοι.

Παραδόθηκε ο 20χρονος

Υπενθυμίζεται πως ο 20χρονος Αλβανός μπήκε στην Ελλάδα και παραδόθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης τα μεσάνυχτα.

Αναμένεται να μεταφερθεί στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου η εισαγγελέας θα επικυρώσει το εις βάρος του ένταλμα σύλληψης και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ενώπιον την 7ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες.

Η παράδοσή του έγινε στον μεθοριακό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής, όπου παρελήφθη από Έλληνες αστυνομικούς, συνοδεία του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα.

Την πόρτα του γραφείου της ανακρίτριας είναι προγραμματισμένο να περάσουν, σήμερα, άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Μεταξύ αυτών είναι ο 25χρονος που κατονομάστηκε από τον 21 ετών συγκατηγορούμενό του ως το πρόσωπο που μαχαίρωσε τον άτυχο 19χρονο.

Χθες απολογήθηκαν τρεις ακόμη συλληφθέντες, ανάμεσα τους κι ο προαναφερόμενος 21 ετών κατηγορούμενος, και με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Μέχρι στιγμής απολογήθηκαν και προφυλακίστηκαν έξι άτομα για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση ενός ακόμη προσώπου (12ου), το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του 19χρονου και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οδηγούσε το τρίτο αυτοκίνητο.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά - Γηροκομείο: Συγκλονίζει η μαρτυρία ηλικιωμένου που μιλά για “εφιάλτη”

Θάνατος τριών αδελφών - Λέων: σέβομαι την οικογένεια, μα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά (βίντεο)

Κόρινθος: Γέμισε νεκρά ψάρια το λιμάνι (βίντεο)