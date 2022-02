Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Στη φυλακή άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Μετά από μαραθώνιες απολογίες ανακρίτρια και εισαγγελέας, ομόφωνα, τους "έδειξαν" το δρόμο για τη φυλακή.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου 'Αλκη.

Μετά από μαραθώνιες απολογίες ανακρίτρια και εισαγγελέας, ομόφωνα, τους "έδειξαν" το δρόμο για τη φυλακή. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 21 ετών, κι έναν 23χρονο.

Μέχρι στιγμής προφυλακίστηκαν για το φονικό επεισόδιο έξι κατηγορούμενοι. Αύριο θα περάσουν την πόρτα της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες.

Ο 11ος που ταυτοποιήθηκε για το άγριο έγκλημα παραδόθηκε νωρίτερα στις αρχές της Αλβανίας, όπως έκανε γνωστό σε δηλώσεις του ο συνήγορός του. Σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα λόγια του 20χρονου στους αστυνομικούς είναι «πως ήταν στο σημείο της επίθεσης, αλλά δεν σκότωσε τον 19χρονο» και παράλληλα αναφέρει πως "Έχω μετανιώσει που έφυγα,θέλω να γυρίσω πίσω και να δικαστώ, για να πω όλη την αλήθεια για το τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ. Λυπάμαι πολύ για το παιδί."

