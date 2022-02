Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο 20χρονος Αλβανός στις ελληνικές Αρχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αστυνομική συνοδεία η επιστροφή του νεαρού από την Αλβανία.

Ο 20χρονος που είχε διαφύγει στην Αλβανία και εμπλέκεται στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, παραδόθηκε στα σύνορα στις ελληνικές Αρχές και μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (10/2) ο 20χρονος με καταγωγή από την Αλβανία εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κορυτσάς για να παραδοθεί και εμφανίστηκε θετικός στο να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Ο 20χρονος θα βρίσκεται τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, με τον Αντιστράτηγο και Γενικό Επιθεωρητή της Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδας, Κωνσταντίνο Σκούμα, να ηγείται της συνοδείας.

«Εμφανίστηκε αυτοβούλως και συνελήφθη πριν από λίγο στα ελληνοαλβανικά σύνορα, δυνάμει εκδοθέντος εντάλματος σύλληψης, 20χρονος αλλοδαπός που εμπλέκεται στην υπόθεση ανθρωποκτονίας 19χρονου ημεδαπού στη Θεσσαλονίκη», αναφέρει η αστυνομία.

Γιατί αφέθηκε ελεύθερος από την Αλβανία

Ο 20χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις αλβανικές Αρχές, καθώς σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία αν δεν απαγγελθούν κατηγορίες σε κάποιον που είναι κρατούμενος για 10 ώρες τότε εκείνος μένει ελεύθερος.

Σημειώνεται επίσης πως μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας δεν υπάρχει συμφωνία για έκδοση σε εντάλματα, οπότε και ο 20χρονος θα μεταβεί στα σύνορα όπου εκεί θα τον περιμένουν οι ελληνικές Αρχές για να τον παραλάβουν.

Στη φυλακή οι τρεις που απολογήθηκαν σήμερα

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη.

Μετά από μαραθώνιες απολογίες ανακρίτρια και εισαγγελέας, ομόφωνα, τους «έδειξαν» το δρόμο για τη φυλακή. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 21 ετών, κι έναν 23χρονο.

Μέχρι στιγμής προφυλακίστηκαν για το φονικό επεισόδιο έξι κατηγορούμενοι. Αύριο θα περάσουν την πόρτα της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες.

Ειδήσεις σήμερα:

Λουκ Μοντανιέ: Πέθανε ο βιολόγος που ανακάλυψε τον ιό του AIDS

Παπαευαγγέλου: Η Όμικρον δεν είναι μία απλή ίωση - Ποιοι κινδυνεύουν

Gov.gr: Ποιες υπηρεσίες θα είναι εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες