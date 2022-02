Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Θα παραδοθεί ο 20χρονος Αλβανός - Τι λέει για τον ρόλο του στο έγκλημα

Τι μετέφερε ο δικηγόρος του 20χρονου που διαφεύγει της σύλληψης και έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.



Την πρόθεσή του να παραδοθεί τις επόμενες ώρες στις Αρχές της χώρας του, μετέφερε, διά του συνηγόρου του Παρασκευά Σπυράτου, ο 20χρονος Αλβανός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη και διέφυγε στη γειτονική χώρα.

Μάλιστα, ο 20χρονος, ο οποίος αναζητείται με διεθνές ένταλμα, φέρεται διατεθειμένος να συναινέσει στην έκδοσή του στην Ελλάδα, όπως είπε ο κ. Σπυράτος. «Γνωρίζω ότι τις επόμενες ώρες θα παραδοθεί -θα σας ενημερώσω και σε ποια πόλη στην πορεία, σε ποιο αστυνομικό τμήμα- και υπάρχει μια άψογη συνεργασία με τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές, οι οποίες είναι ενήμερες ήδη από χθες για την απόφασή του ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία της εκδόσεώς του και να μπορέσει να έρθει εδώ (στη Θεσσαλονίκη), να απολογηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μεταφέροντας δήλωση του 20χρονου, ο δικηγόρος -μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης- είπε ότι ο εντολέας του «είναι συντετριμμένος για το περιστατικό, ότι είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής του κι ότι κανένας άνθρωπος να μην βρεθεί στη θέση στην οποία βρέθηκε για όσα δυσάρεστα εξελίχθηκαν στο συγκεκριμένο περιστατικό».

Αναφορικά με τη θέση του νεαρού Αλβανού ως προς τον ρόλο του στο άγριο έγκλημα, επισήμανε ότι «η γενική του θέση είναι ότι είχε ένα περιφερειακό ρόλο». Πρόσθεσε δε, ότι «στην πορεία θα εκθέσει και άλλες θέσεις, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες και για τον ρόλο του και για την υπόθεση ενδεχομένως».

Ερωτηθείς για το πού βρίσκεται ο εντολέας του, ο κ. Σπυράτος απάντησε ότι πιθανότατα να είναι στην περιφέρεια της Κορυτσάς, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει ο ίδιος στην Αλβανία να συναντηθεί μαζί του.

Συνεχίζονται οι απολογίες

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Ενώπιον της 7ης ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρίσκονται σήμερα τρεις εξ αυτών. Χθες απολογήθηκαν δύο και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, παίρνοντας τον δρόμο για τις φυλακές, όπως συνέβη με τον 23χρονο, που είχε αποτελέσει την πρώτη σύλληψη.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, όταν την πόρτα της ανακρίτριας θα περάσουν οι τέσσερις τελευταίοι συλληφθέντες.

Συνολικά για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν και κατέστησαν κατηγορούμενα 11 πρόσωπα, εκ των οποίων οκτώ Έλληνες και τρεις Αλβανοί, ηλικίας 20 έως 25 ετών. Πλην του 20χρονου Αλβανού -που διέφυγε στο εξωτερικό και εκδόθηκε εις βάρος του ένταλμα διεθνούς αναζήτησης- όλοι έχουν συλληφθεί.

