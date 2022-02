Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Προφυλακίστηκαν δύο από τους κατηγορουμένους

Προφυλακίστηκαν ο 20χρονος και ο 21χρονος που απολογήθηκαν για τη δολοφονία του Άλκη. Τι ισχυρίστηκαν στις πολύωρες απολογίες τους.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο συλληφθέντες που πέρασαν σήμερα την πόρτα της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ενώπιον της οποίας απολογήθηκαν για την δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου 'Αλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του.

Οι δύο κατηγορούμενοι, 20 και 21 ετών, φαίνεται πως έφτασαν στο σημείο του αιματηρού επεισοδίου με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος, πρώτος συλληφθείς για την υπόθεση και ήδη προσωρινά κρατούμενος.

Και οι δύο παραδέχθηκαν κατά τις πολύωρες απολογίες τους ότι βρίσκονταν στο σημείο του άγριου εγκλήματος, αλλά αρνήθηκαν ότι ήταν εκείνοι που δολοφόνησαν τον 19χρονο φοιτητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, φέρεται να απολογήθηκε ότι «συνεπλάκη με ένα από τα παιδιά που τραυματίστηκαν» και συγκεκριμένα με «αυτόν που είχε στο χέρι του ένα κράνος». Όπως είπε «με χτύπησε με το κράνος και τον τραυμάτισα με το μαχαίρι δύο φορές στο πόδι».

Ο δεύτερος από την πλευρά του, 21 ετών Έλληνας, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, φέρεται να είπε ότι δεν είχε καμία ενεργό συμμετοχή στην επίθεση.

Η προφυλάκισή τους αποφασίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως.

Συνεχίζονται έως την Παρασκευή οι απολογίες

Η διαδικασία των απολογιών και των υπολοίπων κατηγορουμένων θα συνεχιστεί τα επόμενα δύο 24ωρα.

Συνολικά για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν και κατέστησαν κατηγορούμενα 11 πρόσωπα, εκ των οποίων οκτώ Έλληνες και τρεις Αλβανοί, ηλικίας 20 έως 25 ετών. Πλην ενός 20χρονου Αλβανού - που φέρεται να διέφυγε στο εξωτερικό και εκδόθηκε εις βάρος του ένταλμα διεθνούς αναζήτησης - όλοι έχουν συλληφθεί.

Λήψη DNA

Στο μεταξύ, με διάταξη που εξέδωσε νωρίτερα, η ανακρίτρια ζήτησε να υποβληθούν όλοι οι συλληφθέντες σε λήψη DNA ώστε να συγκριθεί με το βιολογικό υλικό που βρέθηκε πάνω στα πειστήρια που περισυνέλεξε η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης από τον τόπο του εγκλήματος για να αναδεχθεί ο βαθμός συμμετοχής του καθένα εξ αυτών στο φονικό συμβάν.

