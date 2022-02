Ημαθία

Γονείς Άλκη στον ΑΝΤ1: να σταματήσει ο κύκλος αίματος (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι χαροκαμένοι γονείς, με όσα λένε για την οπαδική βία και την “θυσία” του 19χρονου. Γιατί ζητούν οι πολίτες να μην αποδοκιμάζουν τους συλληφθέντες.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησαν το πρωί της Τρίτης οι γονείς του δολοφονημένου Άλκη, συγκινώντας για ακόμη μια φορά με τον λόγο και τις θέσεις τους.

Ο κ. Αριστείδης είπε πως στόχος της οικογένειας είναι να γίνει η «θυσία» του παιδιού τους εφαλτήριο για να ενωθούν οι φίλαθλοι των ομάδων και για να σταματήσει η πολιτική βία.

«Δεν πρέπει να ξεχαστεί το θεμα του Άλκη. Αν ξεχαστεί θα το βρει άλλη οικογένεια μπροστά της. Είναι κρίμα να θρηνούν νέα παιδιά οι οικογένειες», είπε ο κ. Αριστείδης, αν και είπε λίγο αργότερα πως το αίτημα μοιάζει λίγο ουτοπικό, φοβούμενος πως στο μέλλον πάλι κάποια άλλη οικογένεια θα βρεθεί σε θέση αντίστοιχη με την δική τους.

Η μητέρα του άτυχου Άλκη, η κ. Μελίνα, εμφανώς συγκινημένη, είπε «Να μην ξαναφύγει άδικα ένα νέο παιδί, να μην ξαναθρηνήσουν οικογένειες. Εμένα θα μου δώσει ανακούφιση αν συμβεί αυτό».

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, αναφέρθηκε και στις αποδοκιμασίες κατά των συλληφθέντων για την φονική επίθεση, λέγοντας «βγήκε κόσμος να αποδοκιμάσει τους κατηγορούμενους. Δεν είναι σωστές ενέργειες, δεν είναι δείγμα πολιτισμού, προτιμούμε μια σιωπηλή στάση, παρά τις φωνές».

Συγκλόνισε η μητέρα του 19χρονου, λέγοντας πως «αυτή η ηρεμία που έχω, που ίσως μου στέλνει το ίδιο μου το παιδί που είχε ηρεμία, είχε αγάπη ψυχής. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο κύκλος αίματος».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη των γονιών του Άλκη:

Στην εκπομπή μίλησε λίγο αργότερα και ο συνήγορος της οικογένειας του Άλκη, Αλέξης Κούγιας, ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως στα ερωτήματα που εγείρει ο διαχωρισμός των κατηγοριών και των υποθέσεων με "πρωταγωνιστή" τον 23χρονο, σχετικά με την δολοφονική επίθεση στον Άλκη και σχετικά με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά την αστυνομική έρευνα σε συνδέσμους οπαδών.

