Τεχνολογία - Επιστήμη

Αφροδίτη: Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες από την επιφάνεια του πλανήτη

Ο δορυφόρος Parker Solar Probe της NASA έστρεψε το… βλέμμα του στην Αφροδίτη και κατέγραψε για πρώτη φορά εικόνες του πλανήτη στο ορατό φως.

Πριν από περίπου τρία δισ. έτη η Αφροδίτη έμοιαζε πολύ με την σημερινή Γη και είναι πολύ πιθανό σύμφωνα με ορισμένες μελέτες να είχαν αναπτυχθεί κάποιες μορφές ζωής εκεί που θα ήταν και οι πρώτες στο ηλιακό μας σύστημα. Όμως για άγνωστο ακόμη λόγο η Αφροδίτη μετατράπηκε στον κολασμένο τοξικό κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα αλλά παρόλα αυτά πολλοί επιστήμονες την χαρακτηρίζουν «δίδυμη αδελφή» της Γης ή κατά άλλους «κολασμένη δίδυμη αδελφή» της Γης αφού η θερμοκρασία στην επιφάνεια της ξεπερνάει τους 470 βαθμούς Κελσίου.

Για πολλά χρόνια η Αφροδίτη παρέμενε εκτός των διαστημικών αποστολών και παρατηρήσεων αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό άλλαξε και υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Σχεδιάζονται μάλιστα νέες αποστολές εκεί ενώ έχει προταθεί η δημιουργία κάποιων μόνιμων εναέριων ερευνητικών σταθμών πάνω ή ακόμη και μέσα στην πυκνή γεμάτη θειικό οξύ ατμόσφαιρα της.

Ο δορυφόρος Parker Solar Probe της NASA που παρατηρεί και μελετά από κοντά τον Ήλιο έστρεψε το… βλέμμα του στην Αφροδίτη και κατέγραψε για πρώτη φορά εικόνες του πλανήτη στο ορατό φως. Οι εικόνες αυτές αποκαλύπτουν διάφορα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του πλανήτη και διάφορες περιοχές (πεδιάδες, οροπέδια κ.α.) όπως επίσης και ένα «φωτοστέφανο» οξυγόνου που περιβάλλει την ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Η πυκνή ατμόσφαιρα της Αφροδίτης εμποδίζει τη λεπτομερή παρατήρηση της επιφάνειας της για αυτό και οι νέες εικόνες θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές και χρήσιμες για τους επιστήμονες. Οι νέες εικόνες αναμένεται να βοηθήσουν τους ειδικούς ανάμεσα στα άλλα να κατανοήσουν καλύτερα τη γεωλογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα αλλά και την εξέλιξη της στο πέρας των αιώνων. Οι μελέτες αυτές μπορεί να δώσουν απάντηση σε μεγάλο μυστήριο του πώς δύο παρόμοιοι σε χαρακτηριστικά πλανήτες ο ένας έγινε παράδεισος της ζωής και ο άλλος μια πραγματική κόλαση.