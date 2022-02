Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ερωτικό τριήμερο με λάθη και ψέματα (βίντεο)

Τι είπε η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” για την εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Eurovision, πριν από τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια.

«Η Αφροδίτη με τον Άρη συμπορεύονται, είναι μια ερωτική περίοδος, θα συμπορεύονται και θα μπουν μαζί και στον Υδροχόο. Όσο είναι στον Αιγόκερω οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με το τι θα κάνουν μαζί τα ζευγάρια, όταν μπουν στον Υδροχόο… θα ‘θέλει ο καθένας να πάει σπίτι του», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος έκανε λόγο για ένα «ερωτικό Σαββατοκύριακο», λέγοντας ωστόσο πως «Η Σελήνη είναι στους Διδύμους, με τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, που σημαίνει ότι μπορεί να συμβαίνουν και πολλά λάθη ή εξαπατήσεις και να λέγονται ψέματα».

Η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την εκπρόσωπο της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, αναφέροντας πως «Η Αμάντα Γεωργιάδη έχει πολλούς πλανήτες στον Αιγόκερω, σε τρίγωνο, που σημαίνει ότι αποκλείεται αυτό το πλάσμα το πανέμορφο, να μην πάει πάρα πολύ καλά».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

