Πορτοφολάδες στα ΜΜΜ: Δεκάδες συλλήψεις για τις κλοπές (εικόνες)

Σπείρα ιεραρχικά δομημένη δρούσε στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα.

Σε 30 ανέρχονται οι συλλήψεις αλλοδαπών, που κατηγορούνται ότι ως μέλη σπείρας, διέπρατταν κλοπές σε βάρος επιβατών μέσων μαζικής μεταφοράς. Πρόκειται για 20 Αλβανούς, 8 Πακιστανούς, 1 Ρουμάνο και 1 από το Μπαγκλαντές. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλοι 9 αλλοδαποί.

Οι συλλήψεις έγιναν κατά την διάρκεια ειδικής επιχείρησης της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, με την συνδρομή αστυνομικών των υποδιευθύνσεων Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και της Ο.Π.Κ.Ε. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση του νόμου περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι από τις αρχές Οκτωβρίου του 2021, είχαν συγκροτήσει ιεραρχικά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση, διακριτούς ρόλους, επιμερισμένοι σε υποομάδες και με σκοπό τις κλοπές επί καθημερινής βάσης σε βάρος επιβατών, εντός μέσων μαζικής μεταφοράς (αστικά λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ΗΣΑΠ, στα ΚΤΕΛ του σταθμού Κηφισού και στα τρένα του σιδηροδρομικού σταθμού Λαρίσης), καθώς και έξω, σε στάσεις τους.

Τα αρχηγικά μέλη της σπείρας αποφάσιζαν για τη σύνθεση της «ομάδας κρούσης» και επέλεγαν τα υποψήφια θύματά τους ανάλογα με τον βαθμό ευκολίας της κλοπής. Οι κατηγορούμενοι "χτυπούσαν" σε διαφορετικά δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς, στα οποία υπήρχε ο μεγαλύτερος συνωστισμός επιβατών κατά τις ώρες αιχμής, προκαλώντας παράλληλα τεχνητό συνωστισμό, με σκοπό να αφαιρούν πορτοφόλια και αντικείμενα από τα υποψήφια θύματα τους.

Σημειώνεται, ότι οι δράστες επέλεγαν να παραμένουν αθέατοι σε «τυφλά» σημεία, που δεν καλύπτονται από κάμερες ασφαλείας, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένους κώδικες εκφράσεις. Μετά τις κλοπές, μοίραζαν μεταξύ τους τα χρηματικά ποσά, διαθέτοντας παράλληλα τα κλοπιμαία σε κλεπταποδόχους.

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 81 κλοπές σε βάρος επιβατών, με το οικονομικό όφελος να υπερβαίνει κατά την ΕΛΑΣ, το ποσό των 50.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 20 σπίτια μελών της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και σε 2 καταστήματα των κλεπταποδόχων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 10 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 83 κινητά τηλέφωνα, 11 ρολόγια, 5 πορτοφόλια, 3 τσάντες, πλήθος από γυναικεία βραχιόλια, 3.070 ευρώ, 5 ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα, 2 μοτοσυκλέτες, πλήθος εξαρτημάτων κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ και φορητών υπολογιστών, 308 πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και πλήθος εγγράφων, ιδιόχειρων σημειώσεων, καρτών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αποδείξεων συναλλαγών χρηματικών ποσών.

Σημειώνεται, ότι τα περισσότερα μέλη της σπείρας έχουν συλληφθεί και κατά το παρελθόν για ανάλογα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

