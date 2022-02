Οικονομία

Μείωση ΕΝΦΙΑ: Ποιοι και πόσο θα ευνοηθούν

Επεκτείνονται οι εκπτώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αναλυτικά παραδείγματα μείωσης ΕΝΦΙΑ.



Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν μεγάλες μειώσεις στην φορολογία των ακινήτων, καθώς το όφελος από την μείωση του ΕΝΦΙΑ θα φτάνει ακόμα και στο περίπου 50%, καθώς δεν μειώθηκαν απλώς οι συντελεστές, αλλά «έπεσαν» και τα κλιμάκια. Με αφορμή την συνέντευξη του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, σχετικά με τη μείωση του ΕΝΦΙA, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, εξειδίκευσαν την μείωση που θα υπάρξει και το όφελος για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, δίνοντας σχετικά παραδείγματα.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επεξεργάζονται τα στοιχεία, σε σύνολο περίπου 6.200.000 ιδιοκτητών που πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, το 80% αυτών, δηλαδή περίπου 5.000.000 ιδιοκτήτες, θα δουν μείωση σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ αμετάβλητος θα είναι ο φόρος για 900.000 ιδιοκτήτες και 320.000 θα πληρώσουν παραπάνω, εκ των οποίων οι μισοί από αυτούς θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο περίπου 50 ευρώ. Αυτό οφείλεται σε μια κίνηση της τελευταίας στιγμής όπου η κυβέρνηση αποφάσισε μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά περίπου 350 εκατ. ευρώ, όταν στον προϋπολογισμό του κράτους που ψηφίστηκε στα τέλη του περασμένου έτους καταγράφεται ελάφρυνση ΕΝΦΙΑ μόλις κατά 70 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων δύο μηνών, διότι τα εκκαθαριστικά θα έρθουν νωρίτερα φέτος και σημαίνει ουσιαστική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος για τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών, πρωτίστως για τους πιο αδύναμους. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης: «Ζήτησα και έχω κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα. Ένα διαμέρισμα, ας πούμε, στο Αιγάλεω 120 τετραγωνικών πλήρωσε, το 2018, 488 ευρώ ΕΝΦΙΑ. Φέτος, με τη νέα μείωση, θα πληρώνει 277 ευρώ. Είναι μία μείωση παραπάνω από 200 ευρώ ετησίως. Ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών στον Κορυδαλλό πλήρωσε 336 ευρώ, φέτος θα πληρώσει 178 ευρώ».

Ο ίδιος πρόσθεσε:«Γιατί αναφέρθηκα ειδικά σε αυτά τα παραδείγματα; Για να τονίσω ότι η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι μεγαλύτερη στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Αυτή, λοιπόν, είναι μία στήριξη στο διαθέσιμο εισόδημα. Όπως στήριξη στο διαθέσιμο εισόδημα ήταν και όλες οι μειώσεις των φόρων και των εισφορών τις οποίες κάναμε. Είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην αύξηση των καταθέσεων. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση στήριξε με μία σημαντική επιδότηση, τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, διεύρυνε το επίδομα θέρμανσης».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, στις περιοχές με χαμηλές και μεσαίες Τιμές Ζώνης δεν μειώθηκαν απλώς οι συντελεστές, αλλά «έπεσαν» και τα κλιμάκια, με αποτέλεσμα ακίνητα ως 100.000 ευρώ να έχουν μείωση του φόρου κατά περίπου 30%, με άμεσα ωφελημένους πάνω από 730.000 φορολογούμενους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η μείωση θα φτάνει περίπου και στο 50%.

Παραδείγματα μείωσης ΕΝΦΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαμέρισμα, 120 τετραγωνικών, πρώτου ορόφου 17 ετών, με τιμή ζώνης, 1100 ευρώ, πλήρωσε το 2018 φόρο 488,40 ευρώ.

Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε στα 1250 ευρώ (διαφορά 13,64%) και ο φόρος που αναλογεί είναι 277,20 ευρώ, μειωμένος κατά 211,20 ευρώ ή 43,24%.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Διαμέρισμα, 110 τετραγωνικών τρίτου ορόφου 24 ετών με τιμή ζώνης 1100 ευρώ πλήρωσε το 2018 φόρο 431,62 ευρώ.

Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1450 ευρώ (διαφορά 31,82%) και ο φόρος που αναλογεί είναι 244,98 ευρώ, μειωμένος κατά 186,65 ευρώ ή 43,24%.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Διαμέρισμα , 90 τετραγωνικών τρίτου ορόφου 30 ετών, με τιμή ζώνης, 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2018 φόρο 336,33 ευρώ.

Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1400 ευρώ (διαφορά 16,67%) και ο φόρος που αναλογεί είναι 178,16 ευρώ, μειωμένος κατά 158,17 ευρώ ή 47,03%.

Τα νέα εκκαθαριστικά αναμένεται να εκδοθούν έως τα τέλη Απριλίου και ο φόρος θα πληρωθεί σε 10 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί τέλη Μαΐου και την τελευταία (10η) τέλη Φεβρουαρίου του 2023

