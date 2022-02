Κοινωνία

Ζάκυνθος: Αγωνία για τον 10χρονο που ακρωτηριάστηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση για τη μεταφορά του παιδιού στην Αθήνα.





(εικόνα αρχείου)

Αερογέφυρα ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Αθήνα για να σωθεί ο 10χρονος που τραυματίστηκε βαρύτατα. Το αγόρι ακρωτηριάστηκε, νωρίτερα, από αγροτικό μηχάνημα σε χωράφι στο νησί.

Το 10χρονο αγόρι από τη Ζάκυνθο μεταφέρθηκε με C-130 σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου και νοσηλεύεται. Το μικρό παιδί βρισκόταν σε χωράφι μαζί με τον πατέρα του που εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Καθώς το τρακτέρ ήταν σε λειτουργία και δούλευε η φρέζα, το άτυχο αγόρι έβαλε το χέρι του, με αποτέλεσμα ο άξονας να το τραυματίσει βαρύτατα!

Με μεγάλη αιμορραγία το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να σώσουν το χέρι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει ακρωτηριαστεί από τον ώμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθητής σκότωσε γονείς και αδελφό για τους κακούς βαθμούς στο σχολείο

Κυψέλη: Φρίκη για το τσιμέντωμα του 7χρονου - Σε εργαλειοθήκη τα οστά του (εικόνες)

Κορονοϊός: πέθανε ζευγάρι μέσα σε λίγες ημέρες