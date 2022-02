Αθλητικά

Κολοσσός: “Άρχοντας” στην Πάτρα

Ο Κολοσσός επικράτησε του Απολλώνα στη σκληρή αναμέτρηση στην Πάτρα. Ηττήθηκε από το Περιστέρι ο Ηρακλής.

«Μάχη σώμα με σώμα» μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο έγινε στην Πάτρα, αλλά ο Κολοσσός ήταν η ομάδα που χαμογέλασε τελευταία και όχι ο Απόλλων. Οι Ροδίτες επικράτησαν με 80-76, χάρη σε ένα κάρφωμα και ένα λέι απ του Σον Μίλερ (16π., 9ρ., 2ασ.) στο τέλος, κι ενώ ο Νίκος Δίπλαρος (15π.) με δύο κρίσιμα λάθη στο τέλος αποδείχτηκε... μοιραίος για τους Αχαιούς.

Ο Κολοσσός ανέβηκε στο 9-5 (22 βαθμοί), ενώ ο Απόλλων υποχώρησε στο 5-9.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-36, 50-56, 76-80

Στην Περιβόλα ο Απόλλων ξέφυγε με 14-5 χάρη σε 8 πόντους του Νίκου Δίπλαρου, αλλά η ομάδα της Πάτρας άφησε αμαρκάριστο τον Τιλί και ο Γάλλος με δύο τρίποντα έφερε τον Κολοσσό στον πόντο (14-13). Μετά το 18-17 και με τον Φλόιντ να αναλαμβάνει δράση για τοςυ φιλοξενούμενους το παιχνίδι έγινε ντέρμπι με υψηλό θέαμα από τις δύο ομάδες. Το 34-32 στο 15' μετετράπη σε 40-36 στο ημίχρονο. Στο β΄ μέρος, οι δύο ομάδες έσφιξαν τις άμυνές τους για να προηγηθεί ο Κολοσσός με 50-56 στο 30΄ χάρη σε διαδοχικούς πόντους του Ουίλιαμς. Ο Απόλλων μείωσε στον πόντο (64-65) στα μέσα του 4ου δεκαλέπτου με τον Μήτρου-Λονγκ, ενώ οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 70-70 στο 36ο λεπτό. Ο Μήτρου-Λονγκ διαμόρφωσε και το 76-74 στο 39'! Ακολούθησε άστοχο σουτ του Μίλερ, αλλά πήρε το επιθετικό ριμπάουντ με τον Ποτ ο Κολοσσός, με τον Μίλερ να καρφώνει για την ισοπαλία (76-76). Στα 35.2", ο Νίκος Δίπλαρος γλίστρησε, ο Ποτ έκλεψε την μπάλα και ο Μίλερ με λέι απ διαμόρφωσε το 76-78 στα 11.8". Ο Δίπλαρος πήρε την μπάλα για την τελευταία επίθεση, έχασε την μπάλα και με το δεύτερο λάθος του σε ισάριθμες φάσεις, έγινε ο μοιραίος της αναμέτρησης, καθώς ο Φλόιντ έβαλε αμέσως μετά τις βολές.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Nίκος Βετούλας): Μπόγρης, Τσαλμπούρης 20 (2), Δίπλαρος 15 (3), ΜακΛίν 7 (1), Μήτρου-Λονγκ 17 (2), Τσιακμάς 8 (2), Ζούμπος, Μολφέτας, Ντέιβις 9 (1)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Μομίροβ 5 (1), Ουίλιαμς 11 (2), Τιλί 10 (2), Χατζηδάκης, Ποτ 13 (2), Μαργαρίτης 4, Μπιλλής 6 (2), Μίλερ 16, Φλόιντ 13 (1), Σλαφτσάκης 2

«Αφέντης» στο «σπίτι» του το Περιστέρι

Xάρη στην ευστοχία από τη γραμμή των βολών των Στίβεν Γκρέι και Τεράν Πέτεγουεϊ στα τελευταία 28΄΄ του αγώνα, το Περιστέρι πήρε μία αγχωτική εντός έδρας νίκη, με 71-68, επί του Ηρακλή, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 15ης αγωνιστικής της Basket League. O «Γηραιός» μείωσε στον πόντο 67-66, 1:54'' πριν το τέλος με 2/2 βολές του Δημήτρη Σταμάτη (19π.), ενώ και ο Γκάρετ «έγραψε» το 69-68 για τους φιλοξενούμενους, αλλά ο Πέτεγουεϊ δεν λάθεψε από τη γραμμή του φάουλ με εναπομείναντα χρόνο 6'' και ο Παπαδάκης αποδείχτηκε άστοχος σε προσπάθεια για τρίποντο στην εκπνοή.

Νωρίτερα, πάντως, την ομάδα του Μίλαν Τόμιτς κρατούσε ο Τόμας Γκιέλο που τέλειωσε το παιχνίδι με 19 πόντους (5/10 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Τσαντ Μπράουν μάζεψε 12 ριμπάουντ, ενώ οι Μωραϊτης και Κόζι είχαν από 7 και 6 ασίστ αντίστοιχα για τους νικητές.

Από τον Ηρακλή, πέραν του Σταμάτη, καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μάικ Χένρι, με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι «κυανοκίτρινοι» έφτασαν τους 21 βαθμούς σε 14 αγώνες (7 νίκες - 7 ήττες), ενώ οι Θεσσαλονικείς παραμένουν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς (3 νίκες - 9 ήττες).

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 39-37, 56-48, 71-68

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με +9, 21-12 πηγαίνοντας την μπάλα χαμηλά, αλλά ο Ηρακλής βρήκε απαντήσεις με τους Σταμάτη και Σκορδίλη. Μετά το 25-29 της 1ης περιόδου, ο «Γηραιός» ισοφάρισε σε 29-29, το παιχνίδι παρέμεινε κλειστό και στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι προηγούντο με +2, 39-37. Ο Γκιέλο έκανε τη διαφορά για το Περιστέρι στην 3η περίοδο και η ομάδα του Τόμιτς ξέφυγε με 45-39. Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να σταματήσουν τον αντίπαλό τους με άμυνα ζώνης, αλλά στο 30ο λεπτό θα ακολουθούσαν από το -8, 56-48. Αν και το Περιστέρι είχε τον πρώτο λόγο στην 4η περίοδο, το σερί 9-0 του Ηρακλή είχε ως αποτέλεσμα να μειώσουν στον πόντο 56-55 οι φιλοξενούμενοι και το παιχνίδι έγινε ντέρμπι. Ο Μωραϊτης είχε λύσεις κάθε φορά που ο Ηρακλής απειλούσε για να κριθεί εν τέλει στην ευστοχία των Γκρέι και Πέτεγουεϊ από τη γραμμή των βολών το ματς.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μίλαν Τόμιτς): Πέτεγουεϊ 9 (1), Μωραϊτης 11 (2), Γκιέλο 19 (5), Μπράουν 6, Γκρέι 8 (2), Κόζι 10 (2), Χρηστίδης 6, Σαλούστρος 2, Ευσταθιάδης

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κώστας Μέξας): Σταμάτης 19 (2), Χένρι 16 (2), Γκάρετ 12, Φίλλιος 2, Ντόλεζαϊ 2, Σκορδίλης 11, Χαριτόπουλος 2, Παπαδάκης 4 (1)

