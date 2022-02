Κόσμος

Νικαράγουα: Πέθανε υπό κράτηση ο ηγέτης των ανταρτών Σαντινίστας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε φυλακιστεί στο πλαίσιο των συλλήψεων που έγιναν πέρυσι σε βάρος 46 μελών της αντιπολίτευσης.

Ο Ούγκο Τόρες, ήρωας των ανταρτών Σαντινίστας και επικριτής του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγκα, πέθανε υπό κράτηση το Σάββατο, οκτώ μήνες μετά τη σύλληψή του τον Ιούνιο του 2021, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

"Ανακοινώνουμε με βαθύ πόνο τον θάνατο του λατρεμένου πατέρα μας", αναφέρει δήλωση της οικογένειας, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα της αντιπολίτευσης UNAB, της οποίας ήταν μέλος ο Τόρες. Είχε βγει τον Δεκέμβριο από την επικίνδυνη φυλακή Ελ Τσιπότε για να νοσηλευτεί, σύμφωνα με συγγενείς του.

Η οικογένεια δεν έδωσε πληροφορίες για τις συνθήκες ή τα αίτια του θανάτου, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι "περισσότερες πληροφορίες" θα δημοσιοποιηθούν "αργότερα".

Ο Ούγκο Τόρες ήταν αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ένωση για τη Δημοκρατική Αναγέννηση (Unamos), το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 από ένα ρεύμα του κυβερνώντος σήμερα κόμματος των Σαντινίστας, που διαφώνησε με τον Ντάνιελ Ορτέγκα.

Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του αγώνα κατά της δικτατορίας του Σομόζα και είχε ηγηθεί κυρίως μιας δράσης των ανταρτών για την απελευθέρωση κρατουμένων, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Ντανιέλ Ορτέγκα.

Απόστρατος στρατηγός, ο Τόρες είχε φυλακιστεί στο πλαίσιο των συλλήψεων που έγιναν πέρυσι σε βάρος 46 μελών της αντιπολίτευσης.

Οι επιχειρήσεις για τις συλλήψεις διατάχθηκαν λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες επέτρεψαν στον Ορτέγκα να εκλεγεί για τέταρτη συνεχή θητεία, χωρίς σημαντικό αντίπαλο, καθώς αυτοί είχαν συλληφθεί ή εξαναγκαστεί σε εξορία.

Σύμφωνα με την πρώην αντάρτισσα των Σαντινίστας Μόνικα Μπαλτοντάνο, που είναι μέλος της αντιπολίτευση και είναι εξόριστη, ο στρατηγός Τόρες πέθανε υπό κράτηση στο νοσοκομείο.

"Θρηνούμε τον θάνατο ενός ήρωα των μαχών κατά των δικτατοριών που κυριαρχούσαν στη Νικαράγουα, τη δικτατορία του Σομόζα, και τώρα αυτή του Ορτέγκα", δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Canal 100 Noticias, που μεταδόθηκε διαδικτυακά από τον τόπο εξορίας της.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθελοντική αιμοδοσία: Η Μίνα Γκάγκα έδωσε αίμα μαζί με την οικογένειά της (εικόνες)

Χανιά - Γηροκομείο: Προφυλακίστηκαν η ιδιοκτήτρια και η κόρη της

Έμφυλη βία - Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του μαζί με φίλους του