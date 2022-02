Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη: Η αποκλιμάκωση θα γίνει σταδιακά και με αργούς ρυθμούς

Ο Θ. Βασιλακόπουλος προέβλεψε ότι μέχρι το Πάσχα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα στο μέτωπο της πανδημίας.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», απαντώντας στο ερώτημα πότε θα βγάλουμε τος μάσκες, απάντησε ότι οι μάσκες θα συνεχίσουν να είναι εδώ και παρατήρησε ότι στη Δανία που αποφάσισε να τις βγάλει το ποσοστό εμβολιασμού είναι στο 90%.

Η κυρία Παγώνη είπε επίσης ότι ο κορονοϊός θα συνεχίσει να είναι εδώ, αν και το Πάσχα αναμένεται τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα, υπό την έννοια ότι οι σκληροί δείκτες θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία, αλλά η αποκλιμάκωση θα είναι σταδιακή και με αργούς ρυθμούς.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι μιλάμε για σταδιακή άρση των μέτρων, ξεχνώντας ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλά μέτρα σε ισχύ. Τα μέτρα αφορούν κυρίως την εστίαση, με τη μουσική στους όρθιους και τον αριθμό των θεατών στα γήπεδα.

Προέβλεψε κι αυτός ότι το Πάσχα τα πράγματα θα είναι αρκετά καλύτερα, καθώς στους εμβολιασμένους στη χώρα μας που ξεπερνούν τα 5 εκ. θα πρέπει να προστεθούν και το 1 εκ. όπως νόσησαν από την αρχή του χρόνου, αυξάνοντας το ποσοστό ανοσίας.

Ο Προέδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, υπογράμμισε με τη σειρά του, ότι αν το σύστημα ήταν πιο οργανωμένο τότε θα θρηνούσαμε λιγότερους θανάτους από την πανδημία και συμπλήρωσε πως αν θέλουμε να κηρύξουμε το τέλος της πανδημίας, θα πρέπει προηγουμένως να ενισχύσουμε το ΕΣΥ.

