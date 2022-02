Κοινωνία

Μάνη: ένοχος ο άνδρας που έκαψε τον πατριό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση και η ποινή του δικαστηρίου στον 37χρονο που έβαλε φωτιά στον πατριό του.

Εξεκίξεις υπάρχουν στην υπόθεση με τον 37χρονο άνδρα που πυρπόλησε τον πατριό του στη Μάνη το 2018.

Πιο συγκεκριμένα, κρίθηκε ένοχος για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της μητέρας του και τον εμπρησμό σε βάρος γείτονα κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό χθες ο 37χρονος που ανήμερα την Πρωτοχρονιά του 2018, στον Άγιο Νικόλαο της Δυτικής Μάνης, περιέλουσε με πετρέλαιο και βενζίνη τον ανήμπορο πατριό του και τον έκαψε, ενώ η μητέρα του γλίτωσε επειδή κλειδώθηκε στο σπίτι.

Η συνολική ποινή που καταδικάστηκς είναι 17,5 ετών, ενώ πρωτόδικα του είχε επιβληθεί συνολική ποινή καθείρξεως 25 ετών. Από το πρώτο δικαστήριο του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού, ενώ ούτε τότε ούτε και χθες έγινε δεκτό αίτημα της υπεράσπισης να του αναγνωρισθεί το ακαταλόγιστο.

Επίσης, μετά την καταδίκη του χθες από το δικαστήριο δεν έγινε δεκτό αίτημα του δικηγόρου του να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε ψυχιατρικό ίδρυμα και έτσι θα συνεχίσει να κρατείται στις ψυχιατρικές φυλακές Κορυδαλλού.

Η κατάθεση της μητέρας του

Η μητέρα του κατηγορούμενου έδωσε τη δική της κατάθεση ως μάρτυρας υπεράσπισης. Η γυναίκα, αναφέρθηκε σε σοβαρό ατύχημα που είχε ο γιος της με μηχανή το 2005, οπότε νοσηλεύθηκε πολλούς μήνες και έκτότε, ξεκίνησαν τα προβλήματα.

Η μητέρα του περιέγραψε διάφορα περιστατικά που είχαν σημειωθεί και τόνισε πως έκαναν αγώνα για να τον βοηθήσουν και είχε βρεθεί έγκλειστος αρκετές φορές σε ίδρυμα.

Πριν από την τρίτη του νοσηλεία ο 37χρονος κατοικούσε στην Καλαμάτα, ενώ κάποια στιγμή άρχισε να κυκλοφορεί στην πόλη με μια κελεμπία. Τότε, μάλιστα, όπως κατέθεσε η μητέρα του, της έλεγε ότι αν τον ξανακλείσουν στο ψυχιατρείο, θα τη σκοτώσει. Όταν, όμως, έγινε η τελευταία νοσηλεία, στο παραπεμπτικό είχε γραφτεί ότι ήταν με εντολή των γονιών του και αυτό τον θύμωσε πολύ.

Μάλιστα, όπως είπε η μητέρα του, με τον πατριό του είχε καλή σχέση, πήγαινε και τον έβλεπε, ενώ για την ίδια έλεγε ότι θα τη σκοτώσει.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΘΕ: Αγρότες έκλεισαν το δρόμο

Πειραιάς: νεκρός στην αίθουσα αναμονής

Σάκκαρη: ήττα με απίστευτη ανατροπή