“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: “μάρτυρες φοβούνται... ψηφιακό λιντσάρισμα” (βίντεο)

Τι δηλώνει ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, κάνοντας λόγο για την στάση καλλιτεχνών, που φοβούμενοι “ψηφιακό λιντσάρισμα” δεν συναινούν να καταθέσουν στην δίκη του ηθοποιού.

Ηθοποιοί, τραγουδιστές, άνθρωποι του πολιτισμού με τεράστια κοινωνική απήχηση, φοβούνται να καταθέσουν στο δικαστήριο για τον Πέτρο Φιλιππίδη, όχι για την ουσία των καταγγελιών, καθώς δεν γνωρίζουν το παραμικρό, αλλά για τον χαρακτήρα του ηθοποιού, καθώς φοβούνται ότι θα τους «λιντσάρουν ψηφιακά», υποστήριξε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος του ηθοποιού, που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρες βιασμού.

Αφορμή για τα σχόλια του, ήταν η παρέμβαση του ποινικολόγου στην εκπομπή, σχετικά με τον σάλο αντιδράσεων για όσα είπε ο Σάκης Ρουβάς σχετικά με τον θαυμασμό του προς τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει δημοκρατία και ο καθένας εκφέρει ελεύθερα την άποψη του.

Σχετικά με την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, αν και είπε πως αποφεύγει, όταν μιλάει δημοσίως, να κάνει ουσιώδεις αναφορές στις υποθέσεις που χειρίζεται, ρώτησε την Φαίη Σκορδά, ένα θα έκανε ότι και μια από τις γυναίκες που κατήγγειλαν τον καλλιτέχνη για βιασμό, λέγοντας χαρακτηστικά «εάν έχεις καταγγείλει έναν άνθρωπο για βιασμό, θα βρισκόσουν μετά από δύο μήνες μαζί του μόνη σε έναν χώρο, θα ήσουν μαζί του μόνη στα καμαρίνια;», με την Φαίη Σκορδά να απαντά σε έντονο ύφος.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

