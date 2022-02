Παράξενα

Χαλκίδα: Βρήκαν ανθρώπινο κρανίο μέσα σε σπίτι!

Μακάβριο περιστατικό στη Χαλκίδα με ένα ζευγάρι να βρίσκει ένα ανθρώπινο κρανίο στο διαμέρισμα που ήθελαν να νοικιάσουν σε 5οροφη πολυκατοικία.

Αφού μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν πάνω στο κρεβάτι μια κουβέρτα στην οποία υπήρχε τυλιγμένα ένα ανθρώπινο κρανίο και έντρομοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

Σε αυτό το διαμέρισμα στη Χαλκίδα κατοικούσε μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο ένας 40χρονος Έλληνας, στον οποίο έγινε έξωση γιατί δεν πλήρωνε τα ενοίκια ενώ ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως είχε φύγει από εκεί στα τέλη Νοεμβρίου και δεν είχε ιδέα για το κρανίο.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Χαλκίδας έφτασαν στο σημείο και εξέτασαν τους χώρους, ενώ πήραν φωτογραφίες από το κρανίο, το οποίο απεστάλη για ιατροδικαστική και ανθρωπολογική εξέταση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσων ώστε να βρεθεί σε ποιόν ανήκει και πως βρέθηκε εκεί.

πηγή: lamiareport

