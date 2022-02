Κοινωνία

Θάνατος τριών αδελφών: Η ανακοίνωση της οικογένειας

Ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια στην Πάτρα. Τι συνέβη με τα τρία παιδιά.

Τη δική τους απάντηση στα σενάρια που βλέπουν τα τελευταία 24ωρα το φως της δημοσιότητας για το θάνατο των τριών παιδιών τους δίνουν οι γονείς των άτυχων κοριτσιών από την Πάτρα.

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για το θρίλερ που έχει συγκινήσει την Ελλάδα, οι γονείς Μάνος Δασκαλάκης και Σωτηρία Πισπιρίγκου εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω των δικηγόρων τους, κ. Καράμπελα και Κόττα, κάνοντας λόγο για κακοπροαίρετα δημοσιεύματα και αναπαραγωγή ανακριβειών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Με πλήρη επίγνωση επιλέξαμε να αποφύγουμε αυτές τις ημέρες να απαντήσουμε ή να διαψεύσουμε το οιοδήποτε ανακριβές ή κακοπροαίρετο δημοσίευμα σχετικά με τους θανάτους των παιδιών μας. Το πένθος μας δεν μας επιτρέπει να μπούμε σε αυτήν τη ψυχοφθόρα διαδικασία. Δυστυχώς η δημόσια έκκληση που απευθύναμε για να σταματήσει η οποιαδήποτε δημοσίευση ή αναπαραγωγή ανακριβειών δεν εισακούστηκε. Η συνειδητή αυτή στάση μας όμως διαπιστώνουμε ότι δίνει την αφορμή να δημιουργηθούν αυθαίρετοι συνειρμοί και γενικά μια περιρρέουσα κατάσταση μυστηρίου σχετικά με το θέμα.

Προς άρση, λοιπόν, κάθε ασάφειας και προς το σκοπό έγκυρης ενημέρωσης της κοινής γνώμης και των αποδεκτών της οποιαδήποτε πληροφόρησης και προπαντός προς απάντηση σε κάθε κακόβουλη προσπάθεια ενοχοποίησής μας, ανακοινώνονται-διευκρινίζονται τα κάτωθι, συμπληρωματικά της προηγούμενης δημόσιας ανακοίνωσής μας:

(1) Η αιτία θανάτου της μικρής Μαλένας το 2019 σε ηλικία 3,5 ετών ήταν αρχικώς η αιφνίδια ανακοπή απροσδιόριστων αιτιών, ενώ ακολούθως ο θάνατος αποδόθηκε σε ηπατική ανεπάρκεια. Παραθέτουμε επί λέξει την αιτία θανάτου της σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 642/24-7-2019 Ιατροδικαστική Έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής της Ιατροδικαστού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών κας Χριστίνας Τσάκωνα: «Ο θάνατος της ΜΑΡΙΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ επήλθε συνεπεία ηπατικής ανεπάρκειας.». Για το λόγο ότι το συγκεκριμένο πόρισμα ήταν σε αναντιστοιχία με τις προηγηθείσες ιατρικές εξετάσεις της, οι οποίες ήταν απόλυτα φυσιολογικές, εμείς ήμασταν αυτοί που από κοινού υποβάλλαμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν λάθη και παραλείψεις από τα οποία επήλθε ο θάνατός της. Επίσης, σχετικά με τη διενεργηθείσα τοξικολογική εξέταση της κόρης μας, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο διενεργήσας την εξέταση τοξικολόγος ήταν ότι: «Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας του εργαστηρίου στο εξετασθέν βιολογικό υλικό του πτώματος δεν διαπιστώθηκε η παρουσία φαρμάκου ή δηλητηρίου εκ των ανηκόντων στις ερευνηθείσες ομάδες, καθώς και οινοπνεύματος», όπως ακριβώς αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 605/14-5-2019 Εργαστηριακή Έκθεση τοξικολογικής εξέτασης του Τοξικολογικού Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.

(2) Ο θάνατος της μικρής Ίριδας το 2021 σε ηλικία 6 μηνών οφείλεται αποκλειστικά σε σπανιότατα παθολογικά αίτια (‘’αγενεσία φλεβόκομβου’’). Παραθέτουμε επί λέξει την αιτία θανάτου της σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 327/15-7-2021 Ιατροδικαστική Έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής της Ιατροδικαστού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών κας Αγγελική Τσιόλα: «Ο θάνατος του αβάπτιστου θήλεος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ επήλθε συνεπεία υποπλασίας-αγενεσίας ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδίας - πνευμονικού οιδήματος.», στα σχόλια δε της εν λόγω ιατροδικαστικής έκθεσης αναφέρονται τα εξής: «Ο φλεβόκομβος, μια ομάδα κυττάρων στο άνω τμήμα του δεξιού κόλπου είναι η περιοχή προέλευσης ενός ηλεκτρικού ερεθίσματος. Μικροσκοπικά αυτά τα κύτταρα αποτελούν διαφοροποιημένα μυοκαρδικά κύτταρα. Είναι ο φυσικός βηματοδότης της καρδιάς. Ο κολποκοιλιακός κόμβος είναι ένα σύμπλεγμα κυττάρων στο κέντρο της καρδιάς ανάμεσα στους κόλπους και τις κοιλίες. Σε σπάνιες περιπτώσεις σε μορφολογικά φυσιολογικές καρδιές το ερεθισματαγωγό σύστημα μπορεί να μην παραχθεί και να είναι αιτία θανάτου σε βρέφη και μικρά παιδιά.»

Ομοίως σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 753/12-5-2021 Έκθεση Τοξικολογικής Εξέτασης του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, επί των εξετασθέντων βιολογικών δειγμάτων του βρέφους δεν ανευρέθη καμία ύποπτη ουσία.

(3) Η αιτία του θανάτου της μικρής Τζωρτζίνας ως γνωστόν ερευνάται. Ο απινιδωτής με ενσωματωμένο βηματοδότη της εμφυτεύτηκε με χειρουργική επέμβαση κατόπιν απόφασης των θεραπόντων ιατρών της για να διασφαλιστεί από τυχόν καρδιακά αρυθμιολογικά επεισόδια (ταχυκαρδίες-βραδυκαρδίες) και έτσι να αποφευχθεί αιφνίδιος θάνατός της.

Σχετικά με χθεσινές πληροφορίες που αναφέρθηκαν σε τηλεοπτικό σταθμό:

(α) ότι ο απινιδωτής ενεργοποιήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα για πρώτη και τελευταία φορά το μοιραίο βράδυ πριν καταλήξει η μικρή (υπονοώντας προφανώς ότι κατέγραψε αρρυθμίες) και

(β) ότι η βλάβη στην καρδιά ήταν τέτοια που οι γιατροί αναφέρουν ότι δεν μπορεί να προκληθεί από παθολογικά αίτια, αλλά μόνο από εξωτερική παρέμβαση,

τούτες είναι απόλυτα ανακριβείς, διότι, όπως επεσήμανε σήμερα το πρωί και ο παιδοκαρδιολόγος κ. Ιωάννης Παπαγιάννης (παραπέμπουμε στην συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή ‘’Συνδέσεις’’), ο απινιδωτής δεν κατέγραψε ουδέποτε την παραμικρή αρρυθμία η οποία να εξηγεί τα επεισόδια του παιδιού, η δε καρδιά μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία της και για πολλούς άλλους λόγους (ενδεικτικά μακρύ επιληπτικό επεισόδιο, επεισόδιο σπασμών, διακοπή αναπνοής, μεταβολικές διαταραχές) και όχι μόνο ένεκα καρδιακών αρρυθμιών.

Οι θάνατοι και των τριών τέκνων μας ήδη ερευνώνται από έμπειρους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής. Οι θάνατοι τριών παιδιών μέσα σε διάστημα 2,5 ετών, με διαφορετική ηλικία και χωρίς επιστημονικά να διακρίνεται σαφές αίτιο θανάτου, αδιαμφισβήτητα δεν αποτελούν ένα συνηθισμένο φαινόμενο και ευλόγως δημιουργούνται ερωτηματικά στο άκουσμα και μόνο μιας τέτοια είδησης. Ευλόγως η κοινωνία μας εκδηλώνει εύλογο ενδιαφέρον για ένα θέμα και με επιστημονικές ‘’κενά’’ και με ευρύτερη κοινωνική διάσταση. Απόλυτα ορθά επομένως η Εισαγγελική Αρχή της Πάτρας διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια των τριών θανάτων. Η εξέλιξη αυτή μας ικανοποίει πλήρως διότι και σε μας παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα.

Επισημαίνουμε ότι το γεγονός πως η έρευνα διενεργείται από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία της Αστυνομίας, δεν συνεπάγεται αυτόματα πως εξετάζονται ανθρωποκτονίες. Αν στην πορεία προκύψουν ενδείξεις που να στοιχειοθετούν λάθη ή παραλείψεις από οποιονδήποτε, εμείς από την πλευρά μας ασφαλώς και θα υποστηρίξουμε την όποια κατηγορία αποδοθεί.

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η πιστοποίηση των αιτιών θανάτου ενός προσώπου λαμβάνει χώρα από τα συντεταγμένα προς τούτο όργανα της πολιτείας μας, ήτοι από κρατικούς λειτουργούς που υπηρετούν στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας μας, στα Πανεπιστημιακά και στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και από κανέναν άλλο. Μας εκφράζει απόλυτα η χθεσινή δημόσια τοποθέτηση της Ιατροδικαστού κας Αγγελικής Τσιόλα ότι τη στιγμή που οι προανακριτικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η οποιαδήποτε τοποθέτηση επί του θέματος ιατρών που δεν έχουν ασχοληθεί με τα περιστατικά των παιδιών μας μόνο σύγχυση μπορεί να επιφέρει, αλλά και δημιουργία εντυπώσεων με απότοκο την παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Σημειώνουμε ακόμα ότι σύμφωνα με Ν. 4624/2019, η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων σε διαδικτυακούς τόπους, αποτελεί επεξεργασία (διάδοση) των δεδομένων αυτών και δεν επιτρέπεται να γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου το οποίο αφορά. Ωσαύτως δεν επιτρέπεται σε κανέναν, μέσω οποιουδήποτε μέσου, άρα ούτε και μέσω του Διαδικτύου, η παρουσίαση και δημοσίευση της φωτογραφίας ενός προσώπου σε τρίτους, η επεξεργασία, αναπαραγωγή ή η διάθεση της στο κοινό, καθώς και η αποτύπωση ή η εμφάνιση ή η προβολή της εικόνας κάποιου, χωρίς τη συναίνεση και συγκατάθεση του εικονιζομένου. Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι δεν συναινούμε και εναντιωνόμαστε ρητώς στη δημοσίευση εφεξής των φωτογραφιών μας και ημών και προπαντός των τριών χαμένων παιδιών μας, όπως επίσης επιθυμούμε τη διαγραφή όσων μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί. Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την επιθυμία μας αυτή και τελειώνοντας δηλώνουμε ότι δεν προτιθέμεθα εφεξής να μπούμε στη διαδικασία διάψευσης οιασδήποτε περεταίρω εσφαλμένης πληροφορίας είτε κατ’ ιδίαν, είτε μέσω των δικηγόρων μας και καλούμε όσους σπεύδουν να εξάγουν πρόωρα και αυθαίρετα συμπεράσματα να επιδείξουν την αυτοσυγκράτηση που αρμόζει στην μνήμη των τριών τέκνων μας.



ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΜΜ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ - ΣΩΤ. ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ»

