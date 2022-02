Κόσμος

Κορονοϊός - Καναδάς: Στρατιωτικό νόμο ετοιμάζει ο Τριντό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καναδάς βρίσκεται σε κρίση και ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ετοιμάζεται για νέο διάγγελμα προς τους πολίτες.

Ο Καναδάς βρίσκεται σε κρίση και ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ετοιμάζεται για νέο διάγγελμα προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με πηγές του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου CBC ο Τριντό ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή τον νόμο περί έκτακτης ανάγκης, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις «εθνικής κρίσης» και δίνει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση διευρυμένες εξουσίες ώστε να επιβάλει προσωρινά «έκτακτα μέτρα», χωρίς να χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών αρχών.

Την Παρασκευή ο Τριντό είχε δηλώσει ότι «εξετάζονταν όλες οι επιλογές» για να μπει τέλος στους «παράνομους» αποκλεισμούς που βλάπτουν τη χώρα και την οικονομία της. Την Κυριακή συγκάλεσε εκτάκτως υπουργικό συμβούλιο και σήμερα αναμένεται ότι θα μιλήσει με τους πρωθυπουργούς όλων των επαρχιών.

Η αστυνομία της καναδικής επαρχίας Αλμπέρτα εξάρθρωσε μια ομάδα που φέρεται ότι σχεδίαζε να κάνει χρήση βίας σε μια μεθοριακή διάβαση, την οποία έχουν αποκλείσει εδώ και ημέρες οδηγοί φορτηγών που διαμαρτύρονται για τα υγειονομικά μέτρα.

Κατασχέθηκαν 13 καραμπίνες και πιστόλια από διαδηλωτές

Η Βασιλική Έφιππη Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 11 άνθρωποι και κατασχέθηκαν 13 καραμπίνες αλλά και πιστόλια, καθώς επίσης και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών. Οι συλληφθέντες φέρεται ότι ήθελαν «να κάνουν χρήση βίας εναντίον των αστυνομικών εάν γίνονταν προσπάθειες» να αρθεί ο αποκλεισμός.

Τα όπλα, οι γεμιστήρες και πολλά αλεξίσφαιρα γιλέκα βρέθηκαν μέσα σε τρεις νταλίκες, εξήγησε η αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα «για να διαπιστώσει το εύρος της απειλής και της εγκληματικής οργάνωσης».

Η κρίση συνεχίζεται στον Καναδά, μολονότι από χθες άνοιξε και πάλι η γέφυρα Αμπάσαντορ, ένας στρατηγικός σημασίας οδικός άξονας με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, η επαρχία του Οντάριο ανακοίνωσε ότι καταργεί το εμβολιαστικό πάσο.

Το 1970 η τελευταία φορά που ενεργοποιήθηκε ο στρατιωτικός νόμος

Ο νόμος περί μέτρων έκτακτης ανάγκης έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν σε καιρό ειρήνης (τότε ονομαζόταν νόμος μέτρων πολέμου), από τον πατέρα του Τζάστιν Τριντό, τον Οκτώβριο του 1970.

Η κυβέρνηση του Πιερ Έλιοτ Τριντό επικαλέστηκε αυτόν τον νόμο για να στείλει στρατό στο Κεμπέκ και να λάβει μια σειρά μέτρων μετά την απαγωγή, από το Απελευθερωτικό Μέτωπο του Κεμπέκ, του Βρετανού εμπορικού επιτετραμμένου, του Τζέιμς Ρίτσαρντ Κρος, καθώς και ενός υπουργού της τοπικής κυβέρνησης, του Πιερ Λαπόρτ.

Ο Κρος απελευθερώθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις αλλά ο υπουργός βρέθηκε νεκρός στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο 12ος εμπλεκόμενος στην επίθεση

“The 2Night Show”: Αγίου Βαλεντίνου με λαμπερούς καλεσμένους (εικόνες)

Μενίδι – καταδίωξη: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικών