Ρόδος – ΔΕΗ: Επιχειρηματίας κάνει απεργία πείνας για τον λογαριασμό!

Η 30χρονη βρίσκεται σε απόγνωση αδυνατώντας να εξοφλήσει τον λογαριασμό, με την ΔΕΗ να αρνείται να προχωρήσει σε διακανονισμό.

Απεργία πείνας πραγματοποιεί από το πρωί της Δευτέρας 14 Φεβρουαρίου, μια επιχειρηματίας του νησιού της Ρόδου, έξω από το τοπικό γραφείο της ΔΕΗ.

Η 30χρονη που διατηρεί μικρή ξενοδοχειακή μονάδα στο κέντρο της Ρόδου, αδυνατεί να εξοφλήσει τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς ρεύματος ενώ όταν απευθύνθηκε στους αρμόδιους, εκείνοι την παρέπεμψαν στο γνωστό πρόβλημα του ενεργειακού εξηγώντας πως αδυνατούν να διακανονίσουν.

Σε δηλώσεις της η γυναίκα αναφέρει πως βρίσκεται σε αδιέξοδο και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διαμαρτυρία, «δεν ξέρω τι άλλο να κάνω που αλλού να απευθυνθώ» αναφέρει.

Παράλληλα στη «Ροδιακή» θέλησε να μιλήσει και ο κ. Μιχάλης Ι. ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας ο οποίος λάμβανε κάθε μήνα λογαριασμούς ύψους 900 ευρώ και τώρα καλείται να πληρώσει 3.820 ευρώ.

