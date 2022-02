Κόσμος

Ουκρανία: Η Ρωσία αποσύρει στρατεύματα από τα σύνορα

Πρώτη ένδειξη υποχώρησης της Μόσχας στην κρίση με τη Δύση που ξεκίνησε στα τέλη του 2021. Η αντίδραση της Ουκρανίας.

Κάποια ρωσικά στρατεύματα που είχαν αναπτυχθεί κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στους στρατώνες τους, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την ώρα που η Δύση ανησυχεί ότι επίκειται μια ρωσική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ουκρανίας.

“Οι μονάδες της νότιας και δυτικής στρατιωτικής περιοχής, αφού ολοκλήρωσαν τα γυμνάσιά τους, έχουν ήδη αρχίσει (…) να επιστρέφουν στους στρατώνες τους”, δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί την πρώτη ένδειξη υποχώρησης της Μόσχας στην κρίση με τη Δύση που ξεκίνησε στα τέλη του 2021.

Η Ουκρανία και οι Δυτικοί κατάφεραν να εμποδίσουν μια κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας, δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, λίγο μετά την ανακοίνωση της έναρξης μιας αποχώρησης των ρωσικών στρατευμάτων από τις περιοχές γύρω από την Ουκρανία. «Μαζί με τους εταίρους μας, καταφέραμε να εμποδίσουμε οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας», δήλωσε ο υπουργός.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ μετέδωσε πως το υπουργείο ανακοίνωσε ότι, ενώ τα ευρείας κλίμακας γυμνάσια συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, μερικές μονάδες στη Νότια και τη Δυτική στρατιωτικές περιφέρειες ολοκλήρωσαν τις ασκήσεις τους και άρχισαν να επιστρέφουν στις βάσεις τους.

Οι κινήσεις αυτές αντιβαίνουν σε προειδοποιήσεις από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία ότι η Ρωσία μπορεί να ετοιμάζεται να εισβάλει ανά πάσα στιγμή στην Ουκρανία.

Η Bρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας δήλωσε πως η Βρετανία θα πρέπει να δει μια πλήρους κλίμακας αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία για να πιστέψει πως η Μόσχα δεν σχεδιάζει να εισβάλει.

Εικόνες βίντεο από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι οποίες μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων RIA, εικονίζουν μερικά άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα να φορτώνονται σε βαγόνια πλατφόρμες. Το υπουργείο ανακοίνωσε πως θα χρησιμοποιήσει φορτηγά για να μεταφέρει κάποιον εξοπλισμό, ενώ μερικά στρατεύματα θα επιστρέψουν πεζή στις βάσεις τους.

Η Ρωσία είχε συγκεντρώσει από τον Δεκέμβριο περισσότερους από 100.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Ουκρανία, εγείροντας φόβους στο Κίεβο για το ενδεχόμενο επικείμενης εισβολής. Η Μόσχα διαψεύδει αυτό το σενάριο, αλλά ζητεί εγγυήσεις για την ασφάλειά της, όπως μια δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, κάτι που οι Δυτικοί απορρίπτουν.

Η Ρωσία πραγματοποιεί αυτό το διάστημα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Λευκορωσία, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 20 Φεβρουαρίου.

Μπορέλ: Μόνο με διάλογο θα καλυφθούν οι ανησυχίες όλων

Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι έτοιμη να συζητήσει τις ανησυχίες της Ρωσίας στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, καθώς συνεχίζεται η ένταση ανάμεσα στην Δύση και την Ρωσία περί της Ουκρανία. «Για να καλυφθούν οι ανησυχίες όλων των πλευρών, ο μόνος τρόπος είναι να καθήσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε. Εάν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, ο Nordstream 2 δεν θα τεθεί σε λειτουργία», προειδοποίησε.

