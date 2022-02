Κόσμος

Ουκρανία - Μπλίνκεν: Φοβόμαστε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί εντός της εβδομάδας

Οι ΗΠΑ ανέβασαν ακόμη μια κλίμακα τον τόνο των προειδοποιήσεών της. Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας. Η απάντηση της Ρωσίας.



Η αμερικανική κυβέρνηση ανέβασε μια κλίμακα ακόμη τον τόνο των προειδοποιήσεών της περί επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, τονίζοντας πως είναι πιθανό να συμβεί μέσα σε μερικές ημέρες. «Ανησυχούμε βαθιά πως η Ρωσία ενδέχεται να αναλάβει δράση εναντίον της Ουκρανίας ήδη από αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France24.

Στο «συμπέρασμα» αυτό έχει καταλήξει η Ουάσινγκτον βλέποντας την πορεία «της ανάπτυξης ρωσικών δυνάμεων γύρω από την Ουκρανία», σε «όλες τις πλευρές της», επέμεινε.

Η Ρωσία προχωρά σε κλιμάκωση αντί για αποκλιμάκωση, συγκεντρώνει περισσότερα στρατεύματα στα σύνορα με την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Ο δρόμος της διπλωματίας παραμένει ανοικτός», διαβεβαίωσε μολαταύτα ο κ. Μπλίνκεν. «Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πείσουμε τη Ρωσία πως πρέπει να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, την οδό του διαλόγου για να επιλυθούν οι όποιες διαφορές υπάρχουν ειρηνικά», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πρόσφατα η Ουάσινγκτον προειδοποιούσε περί επαπειλούμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία προτού ολοκληρωθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου, δηλαδή πριν από την 20ή Φεβρουαρίου. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Ιβ Λεντριάν εξέφρασε σήμερα την εκτίμηση ότι «όλα τα στοιχεία» συντρέχουν για μια «σφοδρή» στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Υφίστανται όλα τα στοιχεία προκειμένου να διεξαχθεί μια σφοδρή επίθεση εκ μέρους των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία; Ναι, αυτό είναι αλήθεια, είναι πιθανό, είναι πιθανό (να γίνει) γρήγορα», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 5. «Αυτό ελλοχεύει», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ενδείξεις μιας επικείμενης επέμβασης της Ρωσίας. «Άραγε, ο πρόεδρος Πούτιν πήρε τις αποφάσεις του σχετικά με μια επιχείρηση ή όχι; Κατά τη γνώμη μου, τίποτα δεν το υποδεικνύει αυτό σήμερα», σημείωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Γκουτέρες: Η εγκατάλειψη της διπλωματίας ισοδυναμεί με βουτιά στον γκρεμό

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι ανησυχεί βαθύτατα για την ουκρανική κρίση και τις «αυξημένες εικασίες» για μία στρατιωτική σύγκρουση, προτρέποντας τους ηγέτες του κόσμου να εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να ηρεμήσουν την κατάσταση. «Πολύ απλά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ούτε καν την πιθανότητα μίας τέτοιας καταστροφικής αντιπαράθεσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους αφότου γευμάτισε με πρεσβευτές του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα πως άκουσε ότι η Τετάρτη θα μπορούσε να είναι η ημέρα μίας ρωσικής εισβολής. Η Μόσχα υποστήριξε ότι ήταν έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με τη Δύση για την εκτόνωση της κρίσης, ενώ οι ΗΠΑ σημείωναν πως η Ρωσία ενίσχυε τις στρατιωτικές δυνατότητές της κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας. «Ήρθε η ώρα για εκτόνωση της έντασης και αποκλιμάκωση των ενεργειών στην περιοχή. Δεν υπάρχει χώρος για εμπρηστική ρητορική. Οι δημόσιες τοποθετήσεις θα πρέπει να έχουν στόχο να μειώσουν την ένταση, όχι να τη φουντώσουν», είπε ο Γκουτέρες.

Νωρίτερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ είχε ξεχωριστές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα. Ακολούθως διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι θα παραμείνει «πλήρως αφοσιωμένος τις επόμενες ώρες και ημέρες» στην ουκρανική κρίση.

Ο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί από όλα τα κράτη-μέλη να «απέχουν στις διεθνείς σχέσεις από την απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους». «Η εγκατάλειψη της διπλωματίας για μία αντιπαράθεση δεν είναι ένα βήμα που υπερβαίνει μία γραμμή, είναι μία βουτιά στον γκρεμό», τόνισε ο Γκουτέρες. «Συνοπτικά, η έκκληση μου είναι η εξής: Μην απορρίψετε την ειρήνη», συμπλήρωσε.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για την εκκένωση ή τη μετεγκατάσταση των περίπου 1.600 υπαλλήλων του στην Ουκρανία, εκ των οποίων 220 είναι ξένοι υπήκοοι και σχεδόν 1.400 είναι Ουκρανοί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

