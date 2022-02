Κόσμος

Ουκρανία - Ρωσία: “Πόλεμος” δηλώσεων για εισβολή

Για επικείμενη ρωσική εισβολή κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Διαψεύδει ο Ρώσος πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακήρυξε «ημέρα ενότητας» την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου, δηλαδή την ημέρα που πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως πιθανή για να εξαπολύσει η Ρωσία μια επίθεση.

«Μας είπαν ότι η 16η Φεβρουαρίου θα είναι η ημέρα της επίθεσης. Εμείς θα την μετατρέψουμε σε ημέρα ενότητας» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς το έθνος, καλώντας τους Ουκρανούς να υψώσουν την ουκρανική σημαία.

Λίγο νωρίτερα, ο Ζελένσκι προέτρεψε αξιωματούχους, πολιτικούς και επιχειρηματίες που πρόσφατα έφυγαν από την Ουκρανία να επιστρέψουν στη χώρα τους μέσα σε 24 ώρες. «Είναι καθήκον σας, σε μια τέτοια κατάσταση, να είστε μαζί μας, με τον ουκρανικό λαό. Προτείνω να επιστρέψετε στην πατρίδα σας μέσα σε 24 ώρες και να σταθείτε στο πλευρό του ουκρανικού στρατού, της διπλωματίας και του λαού μας», τόνισε.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι βουλευτές και επιχειρηματίες έφυγαν από τη χώρα το Σαββατοκύριακο, αφού οι ΗΠΑ, η Βρετανία και άλλες χώρες συνέστησαν στους πολίτες τους να εγκαταλείψουν επειγόντως την Ουκρανία.

Διαψεύδει την εισβολή η Ρωσία

«Επιστρέψτε στον λαό και τη χώρα σας, που ήταν η πηγή των εργοστασίων και της περιουσίας σας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία «δεν θα εισβάλει στην Ουκρανία εκτός κι αν προκληθούμε», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βλαντίμιρ Τσιζόφ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στη βρετανική εφημερίδα The Guardian.

«Δεν θα εισβάλουμε στην Ουκρανία, εκτός κι αν προκληθούμε να το κάνουμε», είπε ο Ρώσος πρέσβης, που εκπροσωπεί τη Ρωσία στις Βρυξέλλες από το 2005.

«Εάν οι Ουκρανοί εξαπολύσουν μια επίθεση εναντίον της Ρωσίας, δεν θα πρέπει να εκπλαγείτε εάν αντεπιτεθούμε. Ή εάν αρχίσουν να σκοτώνουν κατάφωρα Ρώσους πολίτες οπουδήποτε, στο Ντονμπάς ή αλλού», συμπλήρωσε, αναφερόμενος σε αυτήν την περιοχή στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι φιλορώσοι αυτονομιστές μάχονται τις ουκρανικές δυνάμεις εδώ και 8 χρόνια.

Ο Τσιζόφ προειδοποίησε ότι μια ουκρανική «πρόκληση» θα μπορούσε να ωθήσει το Κρεμλίνο να αντιδράσει.

«Αυτό που εννοώ ως «πρόκληση» είναι ότι μπορούν να οργανώσουν ένα επεισόδιο εναντίον των αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών του Ντονμπάς, να τις προκαλέσουν, κατόπιν να τις πλήξουν με όλες τις δυνάμεις τους, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο μια αντίδραση της Ρωσίας, ώστε να αποφύγουν μια ανθρωπιστική καταστροφή στα σύνορά τους», σημείωσε.

