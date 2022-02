Κόσμος

Ουκρανία: προμήθεια αντιαεροπορικών πυραύλων από την Λιθουανία

“Οχυρώνεται” το Κίεβο, με την βοήθεια των ΗΠΑ και σύμμαχων χωρών, έναντι της πιθανής ρωσικής εισβολής.

(εικόνα αρχείου)

Η Ουκρανία παρέλαβε αεροπορικώς την Κυριακή, φορτίο με αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα Stinger και πυρομαχικά γι’ αυτά από την Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα χθες, έφθασαν άλλα δύο αεροσκάφη με περίπου 180 τόνους πυρομαχικών από τις ΗΠΑ, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας, Ολεξίι Ρέζνικοφ. Η Ουκρανία έχει λάβει μέχρι τώρα περίπου 1.500 τόνους πυρομαχικών με 17 πτήσεις, όπως διευκρίνισε.

Το Κίεβο ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις του με τη βοήθεια συμμάχων του στη Δύση: απέκτησε ιδίως αντιαρματικά συστήματα αμερικανικής και βρετανικής κατασκευής και τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Κίεβο, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ερίζουν πως η Ρωσία ενδέχεται να προχωρήσει σε εισβολή στην Ουκρανία ανά πάσα στιγμή.

Η Μόσχα, που έχει αναπτύξει πάνω από 100.000 στρατιωτικούς κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία, αρνείται πως έχει τέτοια πρόθεση.

