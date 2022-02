Κόσμος

Ουκρανία - Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Ρωσία: Το στρατηγικό κόστος θα είναι δυσβάσταχτο

Νέα προειδοποίηση από τις ΗΠΑ προς τη Ρωσία για τυχόν εισβολή στην Ουκρανία.

Οι οικονομικές κυρώσεις που θα πλήξουν τη ρωσική οικονομία δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτές που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν, διαμηνύει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την τοποθέτηση του πρέσβη της Ρωσίας στη Σουηδία, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η Μόσχα «δεν δίνει δεκάρα» για τον κίνδυνο της επιβολής κυρώσεων από την Δύση. Απαντώντας σε ερώτηση του τηλεοπτικού σταθμού Star, εκπρόσωπος τους αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με διεθνή απομόνωση και ένα μακροπρόθεσμα δυσβάστακτο στρατηγικό κόστος.

Όπως τόνισε, «Η Ρωσία θα αντιμετωπίσει μια πιο αποφασιστική διατλαντική κοινότητα. Θα πρέπει να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις στην Κίνα. Θα αντιμετωπίσει μαζική πίεση στην οικονομία της και τους ελέγχους των εξαγωγών που θα διαβρώσουν την αμυντική της βιομηχανική βάση. Και θα αντιμετωπίσει ένα κύμα καταδίκης από όλο τον κόσμο».

Σχετικά με την απάντηση της Ουάσινγκτον στο ενδεχόμενο να σημειωθεί μια περαιτέρω ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα υιοθετήσει την παραδοσιακή προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν. «Αντιθέτως, θα υιοθετήσουμε μια προσέγγιση "ξεκίνα ψηλά, μείνε ψηλά" στην οποία – σε συντονισμό με τους συμμάχους και τους εταίρους μας – θα επιβάλουμε σοβαρό κόστος στην οικονομία της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, και άνευ προηγουμένου ελέγχους εξαγωγών σε τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για το Κρεμλίνο και τις φιλοδοξίες του προέδρου Πούτιν.

Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Με τις αυστηρές ενέργειες που θα επιβάλουμε, το ήδη εξαντλημένο απόθεμα κεφαλαίου της Ρωσίας θα στερηθεί της τόσο αναγκαίας χρηματοδότησης και άμεσων επενδύσεων. Η αποσύνδεση της Ρωσίας από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε συνδυασμό με την αφαίρεση βασικών εισροών υψηλής τεχνολογίας στη Ρωσία, θα βλάψει την παραγωγική ικανότητα της Ρωσίας και θα κάνει την οικονομία της ακόμα πιο εύθραυστη και τις φιλοδοξίες της να ασκήσει επιρροή στην παγκόσμια σκηνή. Αυτά τα έκτακτα και άνευ προηγουμένου μέτρα εξετάζονται μόνο για σενάρια στα οποία η Ρωσία εισβάλλει περαιτέρω στην Ουκρανία. Το αν αυτές οι συνέπειες πλήττουν ή όχι τη ρωσική οικονομία είναι στα χέρια του Πούτιν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

