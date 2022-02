Κόσμος

Ουκρανία: τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν - Ζελένσκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησαν μεταξύ άλλων στην 50λεπτη τηλεφωνική τους συνομιλία ο Τζο Μπάιντεν με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Μπορεί να βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός πολέμου στην Ευρώπη, είπε ο Γερμανός Αντικαγκελάριος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη "διπλωματία" και την "αποτροπή" έναντι της Ρωσίας, κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία σήμερα που διήρκησε 50 λεπτά, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

"Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τη σημασία της συνέχισης της διπλωματίας και της αποτροπής σε απάντηση στη ρωσική στρατιωτική ενίσχυση στα σύνορα της Ουκρανίας", σύμφωνα με την αναφορά της αμερικανικής κυβέρνησης. Κατά τη συνομιλία αυτή, ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε εκ νέου "γρήγορη και αποφασιστική" απάντηση των ΗΠΑ, σε συντονισμό με τους συμμάχους τους, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης.

Γερμανός Αντικαγκελάριος: Μπορεί να βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός πολέμου στην Ευρώπη:

Λίγο νωρίτερα, ζοφερό προέβλεψε το μέλλον της εν λόγω υπόθεσης ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Μπορεί να βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός πολέμου στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας και Πολιτικής για το Κλίμα Ρόμπερτ Χάμπεκ, αναφερόμενος στην ουκρανική κρίση.

«Έχουμε μεγάλους στρατούς με τεθωρακισμένα παραταγμένους από τη μία πλευρά και από την άλλη. Είναι απολύτως ανησυχητικό και απειλητικό», επισήμανε ο κ. Χάμπεκ μιλώντας στα τηλεοπτικά δίκτυα ntv/RTL. Αναφερόμενος ακόμη στην επικείμενη επίσκεψη του Καγκελάριου Όλαφ Σολτς αύριο στο Κίεβο και την Τρίτη στη Μόσχα, έκανε λόγο για δείγμα αφενός ότι «δεν αφήνουμε την Ουκρανία μόνη» και αφετέρου ότι «προσπαθούμε να χτίσουμε μια γέφυρα η οποία δεν είναι απαραίτητα ορατή αυτή τη στιγμή».

Η ανταπόκριση του απεσταλμένου του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία, Αντώνη Φουρλή

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΘΕ: Αγρότες έκλεισαν το δρόμο

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για Ουκρανία: Η ειρήνη είναι θέμα επιλογής

Κυψέλη: Μαρτυρικός ο θάνατος του 7χρονου - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις