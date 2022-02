Πολιτική

Βουλή – Γιώργος Τσίπρας: Άναψε “φωτιές” η δήλωση του για την άμυνα της χώρας

Η αποστροφή της ομιλίας του τομεάρχη Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της ΝΔ.

«Φωτιές» άναψε η ομιλία του τομεάρχη Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αμυντική θωράκιση της χώρας, στη Βουλή.

Ο κ. Τσίπρας σε κάποιο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε ότι «Η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός», πυροδοτώντας την έντονη αντίδραση της ΝΔ.

«Το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας είναι αυτό που πρέπει να υπηρετεί η άμυνα της χώρας. Η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ πρόσφατα απέναντι στις δηλώσεις Τσαβούσογλου - αλλά και άλλων τούρκων αξιωματούχων παλιότερα που δεν αμφισβητούν μόνο το δικαίωμα άμυνας των νησιών του ανατολικού Αιγαίου αλλά και την ίδια την εθνική κυριαρχία στα νησιά απάντηση οι δηλώσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνδέθηκαν με την κυριαρχία μας αλλά δεν έκαναν την παραμικρή νύξη για το δικαίωμα στην άμυνα. Η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι δεδομένη, συνεχώς υποβαθμίζεται και αυτό δεν αλλάζει με καμία αγορά οπλικού συστήματος», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Δημοκρατία: Δεν πρόκειται για φραστικά ολισθήματα, αλλά για πολιτική στάση

Σε ανακοίνωσή της για το θέμα η ΝΔ αναφέρει, «Νωρίτερα, από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων ο Γιώργος Τσίπρας μας ενημέρωσε ότι "η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός". Υπενθύμισε έτσι για άλλη μια φορά το αμυντικό δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, όταν άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μας καλούσαν να το ρισκάρουμε με την Τουρκία.

Δεν πρόκειται για φραστικά ολισθήματα, αλλά για πολιτική στάση, με βάση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει αμυντικές συμφωνίες, όπως αυτές με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, που ενισχύουν την αποτρεπτική μας ικανότητα και θωρακίζουν τη χώρα.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναβαθμίζει την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας, ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις και εκσυγχρονίζοντας τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Προστατεύοντας τα σύνορά της η Ελλάδα εφαρμόζει μια σύγχρονη και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, ανακτώντας τη διεθνή της θέση ως παράγοντα σταθερότητας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

