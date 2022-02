Life

“Το Πρωινό” - Μάριος Αθανασίου: ο γιός μου ζει μαζί μου εδώ και 3 χρόνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την Μαρία Σολωμού και τις κόρες του, τον πατέρα του και τον αδελφό που είδε πρώτη φορά στα 23 του χρόνια. Τι απαντά για τον Ρουβά και τον Λιγνάδη.

Για τα τρία παιδιά του, την «πρόταση γάμου» στην νυν σύντροφο του, με την οποία παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο, τις πολυκύμαντες σχέσεις με τον πατέρα του, τον οποίο γνώρισε από κοντά όταν ήταν σε ηλικία 13 ετών, αλλά και για τον αδελφό του, τον οποίο συνάντησε για πρώτη φορά όταν ο ηθοποιός ήταν 23 ετών και ο αδελφός του γύρω στα 17 ετών, μίλησε ο Μάριος Αθανασίου, την Τρίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Αναφερόμενος στην δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη είπε πως προσδοκία είναι «να φτάσει μέχρι τέλους η δίκη, να μπορεί να γίνει καλά, γιατί υπάρχει ένα περίεργο κλίμα και είναι λίγο σαθρά τα πράγματα. Αν λειτουργήσει σωστά η Δικαιοσύνη, σαφώς θα φτάσει μέχρι τέλος η υπόθεση».

Ο Μάριος Αθανασίου προσέθεσε πως «στη υπόθεση του Λιγνάδη μπορεί να εμπλέκονται πολλοί περισσότεροι άνθρωποι, μπορεί να είναι κυκλώματα που διακινούν ασυνόδευτα παιδιά, να υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν για να διασκεδάσουν με αυτό. Δεν το ξέρω, λέω όμως ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλα πράγματα. Ασχολούμαστε όμως μόνο με τον κ. Λιγνάδη. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που πρέπει…».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Σάκη Ρουβά, ο Μάριος Αθανασίου είπε «να πω ότι ήταν ατυχείς οι δηλώσεις του, ότι άλλο προσπάθησε να πει, να βάλει σε μια άλλη βάση τα πράγματα, με καλή πρόθεση το βλέπω, αλλά δεν είναι κατάλληλο το timing, την στιγμή της δίκης να μιλάς για αυτό, όταν υπάρχουν τέσσερα θύματα. Δεν θέλω να σχολιάσω τι είπε ο Σάκης, δεν το λέω υποτιμητικά. Δεν θέλω να σχολιάζω τι λένε άλλοι, γιατί δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο το λέει: θέλει να επηρεάσει κάτι, έχει σκοπό, δεν έχει, γιατί το λέει… αυτό δεν μπορώ να ξέρω, γιατί ο καθένας λέει ότι λέει».

Ο γιός μου ζει μαζί μου εδώ και 3 χρόνια

Σε ότι αφορά την οικογένεια του, ο Μάριος Αθανασίου, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι ο γιος του, Αλέξανδρος, που έχει αποκτήσει με την Μαρία Σολωμού, τα τελευταία τρία χρόνια ζει μαζί με τον πατέρα του.

«Ο Αλέξανδρος είναι 16 στα 17 και ζει μαζί μου κανονικά. Είμαστε τρία χρόνια που μένουμε μαζί. Κάναμε μια συζητησούλα, ήταν κάτι που το θέλαμε όλοι. Το είχαμε περισσότερο ανάγκη, γιατί ήθελα να είναι κοντά με τα παιδιά … να μην είναι του Σαββατοκύριακου η επίσκεψη. Δεν υπάρχει απόσταση, ούτε απουσία. Δεν βλέπει τη μητέρα του το παιδί μια φορά τον μήνα. Επειδή έχει και μια διαφορά μεγάλη με τα αδέρφια του, 10 χρόνια, αν δεν το χτίσεις τώρα στην αρχή δεν θα περιμένεις να γίνει στα 25» επεσήμανε ο ηθοποιός.

Μάλιστα, ο Μάριος Αθανασίου επεσήμανε πως «έχει πάρει έναν ρόλο ο Αλέξανδρος πιο προστατευτικό ως προς τις αδελφές του».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη του Μάριου Αθανασίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – βιασμός: Συλλήψεις μετά την καταγγελία 24χρονης

Πληθωρισμός: “Εκτίναξη” στο 6,2% τον Ιανουάριο

Ρόδος – ΔΕΗ: Επιχειρηματίας κάνει απεργία πείνας για τον λογαριασμό!