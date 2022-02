Κόσμος

Τουρκία: Αστυνομικός δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του

Σοκάρει μια ακόμα γυναικοκτονία στην Τουρκία με έναν αστυνομικό να πυροβολεί την πρώην συζυγό του μπροστά στα μάτια των περιστατικών.

Πρόκειται για την Γιασεμίν Αγκίρ δασκάλα στο επάγγελμα και έναν ακόμη άνδρα. Δράστης ο πρώην σύζυγός της. Αστυνομικός 52 ετών. Είχαν χωρίσει πριν από 2 μήνες.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο της Προύσας. Ο αστυνομικός φαίνεται πως είδε οτι το αμάξι το οποίο οδηγούσε η πρώην γυναίκα του επέβαινε και ένας άνδρας. Ο αστυνομικός σταματά το όχημα στην είσοδο ενός πάρκινγκ. Ακολουθεί ένας διαπληκτισμός και τους βγάζει από το αυτοκίνητο.

Λίγα λεπτά αργότερα φαίνεται πως βγάζει το όπλο και τόσο η γυναίκα όσο και το άλλο θύμα προσπαθούν να τον αφοπλίσουν. Πυροβολεί πρώτα τον άνδρα και μετά κατευθύνεται προς την άτυχη 45χρονη.

Πληροφορίες θέλουν ο αστυνομικός να έριξε 17 σφαίρες. Η Γιασεμίν έχασε τη ζωή της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο και ο Γιάχια τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο.

Αργότερα έγινε γνωστό πως ο άντρας που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο ήταν μάστορας που έκανε επισκευές στο σχολείο όπου εργαζόταν η δασκάλα.

