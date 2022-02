Κόσμος

Ουκρανία - Τσίζοφ: “Οι πόλεμοι στην Ευρώπη σπανίως ξεκινούν Τετάρτη”

Να διασκεδάσει την παγκόσμια ανησυχία για πιθανή εισβολή ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, προσπαθεί ο πρέσβης της Ρωσίας στην ΕΕ.

Ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάθμισε τις αμερικανικές προειδοποιήσεις περί ενδεχόμενης επίθεσης της χώρας του στην Ουκρανία σήμερα Τετάρτη.

«Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν θα γίνει καμία επίθεση σήμερα Τετάρτη. Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση ούτε την επόμενη εβδομάδα, ούτε τη μεθεπόμενη – ούτε τον επόμενο μήνα», σημείωσε ο Βλαντίμιρ Τσίζοφ σε δηλώσεις του στην Die Welt που δημοσιεύονται στο φύλλο της γερμανικής εφημερίδας που κυκλοφορεί.

«Οι πόλεμοι στην Ευρώπη σπανίως ξεκινούν Τετάρτες», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει πως είναι πιθανό η Ρωσία να προχωρήσει σε στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία εντός ημερών, πιθανόν προτού ολοκληρωθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου (την Κυριακή).

Η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της στο NATO επισείουν εδώ και μήνες τον κίνδυνο η Μόσχα να προχωρήσει σε νέα επίθεση στην Ουκρανία, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, κάτι που το Κρεμλίνο διαψεύδει.

Ο κ. Τσίζοφ απέρριψε τις προειδοποιήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης και υπογράμμισε πως «όταν διατυπώνεις κατηγορίες, πολύ περισσότερο όταν διατυπώνεις εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, έχεις την ευθύνη να παρουσιάζεις αποδείξεις. Αλλιώς πρόκειται για συκοφαντία. Λοιπόν, πού είναι οι αποδείξεις;»

Ο Ρώσος διπλωμάτης κάλεσε τη Δύση να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τις ανησυχίες και τις προτάσεις της Ρωσίας για την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη.

«Όταν οι εταίροι μας ακούσουν επιτέλους τις θεμιτές ανησυχίες μας», θα μπορέσει να ξεκινήσει μια διαδικασία άμβλυνσης των εντάσεων, που θα είναι «προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων, από τη Λισαβόνα μέχρι το Βλαδιβοστόκ, και άλλων χωρών του κόσμου», διαβεβαίωσε.

Το Κρεμλίνο αξιώνει το NATO να περιορίσει τη δραστηριότητά του και την ανάπτυξη δυνάμεών του στην ανατολική Ευρώπη και να δεσμευτεί πως δεν θα προχωρήσει στην εισδοχή στους κόλπους του πρώην σοβιετικών δημοκρατιών όπως η Ουκρανία, κάτι που η Δύση απορρίπτει. Ζητεί επίσης να σταματήσει η ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, ιδίως του αμερικανικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, στα ρωσικά σύνορα.





