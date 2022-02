Κόσμος

Οι Έλληνες της Ουκρανίας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Άνθρωποι της ομογένειας από την Οδυσσό και την Μαριούπολη μιλούν στον ΑΝΤ1 για την κρίση στην Ουκρανία.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Όσο τα “τύμπανα του πολέμου ηχούν” τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία τόσο ανησυχούν οι χιλιάδες ομογενείς που ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εκεί για το τι τους ξημερώνει. Ο κ. Παντελής Πούμπουρας δραστηριοποιείται πάνω από 20 χρόνια στη χώρα με βάση την ιστορική Οδυσσό.

«Έφυγαν τα στρατεύματα σήμερα, μπορεί να ξανάρθουν αύριο, αν ζούμε με την απειλή ότι όποτε θελήσει η Ρωσία μπαίνει στην Ουκρανία, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα αργός θάνατος για την Ουκρανία, για αυτό ανησυχούμε να μη γίνει κάτι, μια σύρραξη γιατί θα χαθούν ζωές», δηλώνει στον ΑΝΤ1.

Η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει, λένε νέοι άνθρωποι που από τη μια παρακολουθούν τις κινήσεις της Ρωσίας από την άλλη ο κίνδυνος να βρεθούν στην πρώτη γραμμή του πυρός πλησιάζει ολοένα και περισσότερο.

«Τα μηνύματα που μας στέλνουν είναι σαν να έχει ξεκινήσει ήδη ο πόλεμος και να μην το έχουμε καταλάβει εμείς. Είναι φοβερό να ξυπνάς το πρωί και να σου έρχονται 10 - 15 μηνύματα, ‘πώς είστε, είστε καλά, πρέπει να φύγετε, θα φύγετε;’ Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό στην ψυχολογία σου», λέει ο Σπύρος Μπούμπουρας διευθυντής πωλήσεων κατασκευαστικής εταιρίας.

Μπορεί το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών να κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να αποχωρήσουν ιδίως από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, ωστόσο οι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες της Αζοφικής Θάλασσας ελπίζουν στην προστασία τους χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 η πρόεδρος των Ελληνικών Συνδέσμων Μαριούπολης, Αλεξάνδρα Προτσένκο, «είναι η δική μας γη εδώ μεγαλώσαμε, εδώ οι πρόγονοί μας (ποτίσανε) αυτή τη γη με αίμα και ιδρώτα και εδώ θα είμαστε. Είναι τα σπίτια μας εδώ».

Η αντιπρόεδρος Ελληνικών Συνδέσμων Μαριούπολης, Ελένη Ντόμπρα, εκφράζει την πεποίθηση πως «εμείς πιστεύουμε σθεναρά ότι την τελευταία έστω στιγμή θα πρυτανεύσει λογική σε όλους τους εμπλεκόμενους, σε όλες τις πλευρές».

Στην Ουκρανία ζουν περίπου 120.000 ομογενείς εκ των οποίων οι 1400 έχουν ελληνικό διαβατήριο.

