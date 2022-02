Κόσμος

Μπάιντεν για Ουκρανία: Πολύ πιθανή μια ρωσική επίθεση

Διάγγελμα του Προέδρου των ΗΠΑ για την πιθανή εισβολή στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προέτρεψε σήμερα τη Ρωσία να υποχωρήσει από το κατώφλι του πολέμου και διευκρίνισε ότι οι αναφορές πως η Μόσχα απέσυρε ορισμένες από τις στρατιωτικές δυνάμεις της από τα ουκρανικά σύνορα, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

«Προς τους πολίτες της Ρωσίας: δεν είμαστε ο εχθρός σας και δεν πιστεύω ότι επιθυμείτε έναν αιματηρό, καταστροφικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας», είπε ο Μπάιντεν σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε πως η Ουάσινγκτον δεν επιδιώκει μία μετωπική αντιπαράθεση με τη Μόσχα, αλλά εάν η Ρωσία επιτεθεί κατά Αμερικανών στην Ουκρανία, «θα απαντήσουμε δυναμικά».

Υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και ότι η Ρωσία θα πληρώσει μεταξύ άλλων ένα μεγάλο οικονομικό τίμημα εάν πραγματοποιήσει μία εισβολή.

«Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αποφασιστικά σε μία ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η οποία παραμένει πολύ πιθανή», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ δεν αποτελούν απειλή για τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ρεαλιστικοί τρόποι για να ανταποκριθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Μόσχα.

Η διπλωματία θα πρέπει να έχει κάθε ευκαιρία να επιτύχει, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

