“Το Πρωινό” - Απόπειρα βιασμού: νέα καταγγελία για κλινικάρχη

Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 η συνήγορος της καταγγέλουσσας και πως περιγράφει τον “εφιάλτη” που υποστηρίζει πως έζησε η πελάτισσα της.

Τρεις έγιναν οι καταγγελίες σε βάρος επικεφαλής γνωστής κλινικής για απόπειρα βιασμού ισάριθμων συνεργάτιδων του.

Μετά από τις καταγγελίες μιας ιατρού και μιας νοσηλεύτριας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», η δικηγόρος Σοφία Πολυζωγοπούλου αναφέρθηκε στην καταγγελία πελάτισσας της, η οποία είχε προσληφθεί ως φαρμακοποιός στην κλινική.

Όπως υποστήριξε η συνήγορος της, το περιστατικό έγινε πριν από περίπου 3 χρόνια και ενώ η γυναίκα «δούλευε μόλις 15 ημέρες στην κλινική».

«Ο κλινικάρχης την κάλεσε στο γραφείο του για μια παραγγελία φαρμάκων. Κλείδωσε την πόρτα, ο άνδρας γδύθηκε, άρχισε να την θωπεύει και αποπειράθηκε να την βιάσει», ανέφερε η δικηγόρος.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την περιγραφή της συνηγόρου της, «προσπάθησε να αντιδράσει σθεναρά, τον χτυπούσε και φώναζε και φοβούμενος εκείνος ότι θα γίνει αντιληπτή από άλλους σταμάτησε την προσπάθεια του».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

