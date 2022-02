Συνταγές

Ταλιατέλες με κοτόπουλο και λιαστή ντομάτα από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύκολη και γρήγορη συνταγή ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Μια γρήγορη και απλή, αλλά εξαιρετικά γευστική συνταγή με κοτόπουλο και ζυμαρικά ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε με τους τηλεθεατές μικρά μυστικά για τα υλικά και την προετοιμασία της συνταγής.

Ταλιατέλες με κοτόπουλο και λιαστή ντομάτα – Τα υλικά

500 γρ Ταλιατέλες

150 γρ λιαστές τομάτες

2 στήθος κοτόπουλου (500γρ)

1 κ.τ.γ καπνιστή πάπρικα

200 γρ τριμμένη παρμεζάνα

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 μέτριο λευκό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένo

Φουντίτσες μπρόκολο

200 ml κρέμα γάλακτος

80 ml λευκό κρασί

1 κύβο κοτόπουλου διαλυμένο σε 100 ml χλιαρό νερό

Αλάτι και πιπέρι

1 κ.τ.σ ψιλοκομμένο μαϊντανό

Ταλιατέλες με κοτόπουλο και λιαστή ντομάτα – Η συνταγή Βράζουμε τις Ταλιατέλες 2 λεπτά λιγότερο από ότι αναγράφει η συσκευασία. Ψιλοκόβουμε τις λιαστές ντομάτες και τις αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε το κοτόπουλο σε κύβους. Βάζουμε την κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και 2 κσ ελαιόλαδο. Προσθέστε το κοτόπουλο, αλάτι και πιπέρι. Μαγειρέψτε μέχρι να ροδίσει το κοτόπουλο για 5 λεπτά. Προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρετε για 2 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί και το ζωμό κοτόπουλο, προσθέτουμε τις λιαστές ντομάτες ψιλοκομμένες. Βάζουμε την κρεμά γάλακτος και την μισή παρμεζάνα. Προσθέτουμε τις φουντίτσες μπρόκολο. Προσθέτουμε τις Ταλιατέλες κατευθείαν από την κατσαρόλα που βράζουν. Ανακατεύουμε και όταν δέσει η σάλτσα σερβίρουμε. Γαρνίρουμε με λίγη πάπρικα από πάνω και ψιλοκομμένο μαϊντανό

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Απόπειρα βιασμού: νέα καταγγελία για κλινικάρχη

Δωδεκάνησα: αυτοκτονία πατέρα από “ντροπή”

“Το Πρωινό” - Βλάχος κατά Κούγια και Λιγνάδη: ανόητες κινήσεις για να γίνει σόου η δίκη