Life

Πρίγκιπας Χάρι: Θα κλονίσει το Παλάτι το βιβλίο του με αναφορές στην Καμίλα

"Θα ταρακουνήσει τη μοναρχία μέχρι τον πυρήνα της…."

Πριν λίγο καιρό, έγινε γνωστή η απόφαση του Πρίγκιπα Χάρι, να συνεργαστεί με τον βραβευμένο με Πούλιτζερ συγγραφέα JR Moehringer, ώστε να κυκλοφορήσει το βιβλίο του. Φήμες θέλουν το περιεχόμενο του βιβλίου να είναι άκρως αποκαλυπτικό και τη βασιλική οικογένεια να ανησυχεί για τα όσα θα βγουν στο φως της δημοσιότητας!

