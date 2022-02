Life

“The 2night Show”: Η Χριστίνα Σούζη για τις κόρες, τον εγγονό της και τον καιρό

Για τη μεγάλη της αγάπη, τη μετεωρολογία, τα εγγόνια, τις κόρες και τον σύζυγό της, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Χριστίνα Σούζη.

«Είμαι γιαγιά, ο εγγονός μου ο Άγγελος, είναι εννέα ετών. Έχω δύο κόρες αλλά καμία δεν ασχολήθηκε με τη μετεωρολογία», είπε στο «The 2Night Show», όπου ήταν καλεσμένη το βράδυ της Τετάρτης η Χριστίνα Σούζη.

Μιλώντας για τις κόρες της, είπε πως «βγάζουν και οι δύο καντήλες με τα μαθηματικά», καθώς η μία είναι νηπιαγωγός και η άλλη ασχολείται με τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο σύζυγός της , είπε, «είναι βιολόγος και ασχολείται με το εμπόριο», ωστόσο «της παραπονιέται γιατί λείπει αρκετές ώρες», λόγω της δουλειάς της.

Η μετεωρολόγος, πάντως, ξεκαθάρισε: «με τον καιρό δεν θα σταματήσω να ασχολούμαι μέχρι να πεθάνω», αποκάλυψε, ωστόσο ότι, αν δεν παρουσίαζε τον καιρό, θα ήθελε να παρουσιάζει ταξιδιωτική εκπομπή.

«Ο μετεωρολόγοι μπορούν να προβλέπουν τον καιρό μέχρι μια εβδομάδα νωρίτερα, από και πέρα οι προγνώσεις δείχνουν απλώς τις τάσεις», έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το περιβάλλον.

Όσο για τη συγκέντρωση που απαιτεί η δουλειά της, είπε πως «κάθε κακοκαιρία που έρχεται και θέλει την αμέριστη προσοχή του εγκεφάλου μου, είναι δύσκολο. Η μόνη φορά που στεναχωρήθηκα πολύ ήταν όταν ήμουν στην αρχή της καριέρας μου, το έπαιζα ξύπνια και είπα σε κάποιον που παντρευόταν ότι δεν θα βρέξει και έβρεξε. Από τότε έβγαλα μυαλό».

Σχετικά με τις κακοκαιρίες, σημείωσε πως «όλες οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Ευρώπης βγάζουν τα ονόματα για τις κακοκαιρίες. Εμείς είμαστε στην ίδια ομάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Το ‘’Ελπίδα’’ δεν βγήκε από εμάς, βγήκε από την Κύπρο ή το Ισραήλ. Ξέρω και τα επόμενα ονόματα, αλλά δεν τα θυμάμαι».

