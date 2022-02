Life

Ντράμερ Πυξ Λαξ - Πώρος για Ψυχίδου: ήταν λάθος η ανάρτηση της (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο Σπύρος Πώρος, για την πρώην σύντροφο του και για την εμπλοκή της στην υπόθεση του καταδικασμένου για παιδοφιλία, πρώην μουσικού του συγκροτήματος.

Με μια ανάρτηση της στο Facebook η δημοσιογράφος Φωτεινή Ψυχίδου τοποθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες για την υπόθεση του πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ, ο οποίος κατηγορείται για παιδοφιλία.

Η πρώην σύζυγος του Μπάμπη Στόκα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι Πυξ Λαξ δεν γνώριζαν για τη συγκεκριμένη υπόθεση και ότι ο μουσικός εκμεταλλευόταν το διάσημο όνομα του συγκροτήματος ώστε να προσεγγίσει γυναίκες.

Το πρωί της Τρίτης ωστόσο, όπως γράφει το fthis.gr, ο φωτογράφος Σπύρος Πώρος έκανε με τη σειρά του μια μακροσκελή ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, όπου τάχθηκε κατά του συγκροτήματος Πυξ Λαξ, ενώ στα σχόλια ακολούθησε μεγάλος καβγάς με την πρώην σύντροφό του, Φωτεινή Ψυχίδου.

Το πρωί της Πέμπτης ο Σπύρος Πώρος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» και απάντησε στη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για την σχέση του με τη Φωτεινή Ψυχίδου και τον πολυσυζητημένο διαδικτυακό τους καβγά.

«Έχω επικοινωνήσει με τη μητέρα του κοριτσιού που κατήγγειλε την παρενόχληση από τον ντράμερ. Σε κάτι καταστάσεις τόσο σκοτεινές, όλοι πρέπει να προσέχουν τι λένε και πώς εκφράζονται. Δεν είναι μόνο το κορίτσι, αλλά η οικογένεια περνάει έναν Γολγοθά. Η οικογένεια είναι απογοητευμένη από την ανάρτηση και τη στάση της μπάντας. Πολλοί βιάστηκαν να πουν ότι πήγα εναντίον της μπάντας» ανέφερε αρχικά ο Σπύρος Πώρος.

Σχετικά με τον διαδικτυακό καβγά του με τη Φωτεινή Ψυχίδου, ο φωτογράφος ανέφερε τα εξής:

«Είπα στη Φωτεινή ότι η ανάρτησή της ήταν λάθος γιατί εκείνη μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό της. Η μπάντα από τη στιγμή που ήταν ντράμερ τους όταν έγινε το συμβάν και μετά συνέχισε να συνεργάζεται, δεν θα έπρεπε να επιτεθεί στο κοινό με τέτοια αλαζονεία όταν της ζήτησαν εξηγήσεις. Αυτό είπα. Η ανακοίνωση των Πυξ Λαξ ήταν άστοχη και κακή. Η Φωτεινή δε μπορεί να ξέρει αν γνώριζαν ή δε γνώριζαν. Η Φωτεινή έκανε την ανάρτηση από ανοησία και από επιθυμία να δείξει ότι αυτή δεν γνώριζε και έβαλε κι άλλους μέσα.

Όταν είσαι “ναι μεν, αλλά”, είναι μεγάλο φάουλ. Δηλαδή δίνεις στο κοινό να πιστέψει ότι ήταν πέφτουλας, ήταν @@, αλλά δεν ήταν αυτό ίσως. Επειδή σέβομαι και επειδή είναι μητέρα, της τα είπα για να την προφυλάξω. Την είπα κακομοίρα, γιατί το έκανε με κακή μοίρα. Δεν είναι σύντροφός μου. Και φίλος μου να ήταν… Το έχω κάνει. Εγώ λέω αυτή η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο τέλος και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να το πληρώσει αυτό το τέρας, σκέψου να ήταν το δικό σου παιδί…

Με τη Φωτεινή είμαστε μία χαρά. Δεν ξεκατινιάζομαι. Εγώ δεν είμαι της δημόσιας σχέσης, τα λέω δημόσια αυτά που σκέφτομαι. Γι’ αυτό της είπα ότι έκανε λάθος, δεν είχε καμία δουλειά να βγει να μιλήσει. Αυτό το ατόπημα που έκανε, ήταν πιο σοβαρό από ό,τι αν θα την πω εγώ κακομοίρα. Η Φωτεινή το έχει μετανιώσει που το έκανε αυτό, πιστεύω. Γιατί βρήκε τον μπελά της χωρίς να φταίει. Η δική μου άποψη. Για μένα το πρόβλημα είναι ο δράστης και κατά συνέπεια η μπάντα, όπως το διαχειρίστηκε».

Παρακολουθήστε το σχετικο απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

