Πυξ Λαξ: Η ανακοίνωση για τον ντράμερ που κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκου

Ο ντράμερ θα δικαζόταν σήμερα από το Εφετείο αλλά η δίκη αναβλήθηκε. Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πυξ Λαξ.



Με μια ανακοίνωσή τους στα social media, τα μέλη των Πυξ Λαξ ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν σχέση εδώ και χρόνια, με τον μουσικό (ντράμερ), ο οποίος κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκου.

Ο συγκεκριμένος ντράμερ, θα δικαζόταν σήμερα από το Εφετείο αλλά η δίκη αναβλήθηκε για τις 11 Απριλίου. Έχει καταδικαστεί για την αποπλάνηση ενός 8χρονου κοριτσιού. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης το 2013 και ο 69χρονος ντράμερ το 2019 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη 12 ετών.

«Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα σε σχέση με χθεσινά και σημερινά δημοσιεύματα που σοκαρισμένοι είδαμε και αναφέρουν το όνομα της μπαντας .Οι Πυξ Λαξ ιδρύθηκαν το 1989 και ήταν ο Μπαμπης Στόκας ο Φιλιππος Πλιατσικας κι ο Μανος Ξυδούς με εκπρόσωπο του συγκροτήματος το Νίκο Λώρη .Στα 30 και πλέον αυτά χρόνια έχουμε συνεργαστεί με εκατοντάδες μουσικούς και τεχνικούς . Ο συγκεκριμένος μουσικος που αναφέρεται στα δημοσιεύματα έχει πάψει να συνεργάζεται με το συγκρότημα εδώ και χρόνια. για τελείως διαφορετικούς λόγους από αυτούς που κατηγορείται και στο διάστημα αυτό δεν έχει υπάρξει η οποιαδήποτε επαφή μαζί του .Όπως φυσικά δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε κάτι τόσο προσωπικό γι αυτόν αλλά και οποιονδήποτε άλλο από τους εκατοντάδες που έχουν συνεργαστεί μαζί μας στο παρελθόν .Τον πρώτο λόγο έτσι κι αλλιώς σ αυτά τα θέματα έχει η δικαιοσύνη .Το πιο βασικό και σημαντικό για μας αυτή την ώρα όμως είναι ότι θέλουμε να δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας και την βαθιά μας λύπη σ αυτή την οικογένεια και σ αυτό το κορίτσι που βίωσε κάτι τόσο βάναυσο κι αποτρόπαιο για την ψυχή του και το σώμα του ,όπως και σε κάθε θύμα τέτοιων καταστάσεων που δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψουν και μας συγκλονίζει κάθε φορά.», αναφέρουν οι Πυξ Λαξ στην ανακοίνωσή τους.

