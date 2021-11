Life

“The 2Night Show” – Πλιάτσικας: Οι Πυξ Λαξ, τα μπουζούκια και η κοπέλα που ξύπνησε από κώμα

Ο τραγουδοποιός μίλησε για τη σχέση αγάπης με την έφηβη κόρη του, για τη δημιουργία των «Πυξ Λαξ», αλλά και για τις μεγάλες «πείνες» που πέρασαν.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show», για πρώτη φορά, τον Φίλιππο Πλιάτσικα.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός μίλησε για τη σχέση αγάπης με την έφηβη κόρη του, για τη δημιουργία των «Πυξ Λαξ», αλλά και για τις μεγάλες «πείνες» που πέρασαν με τον παιδικό του φίλο Μπάμπη Στόκα, πριν εδραιωθούν στο μουσικό στερέωμα.

«Την περίοδο που έγινε επαγγελματικό με τους Πυξ Λαξ δεν ήμουν στην καλύτερή μου κατάσταση. Είχα βαρύ πένθος με τον πατέρα μου και δεν είχα μυαλό να το συνειδητοποιήσω. Αν δεν ήταν ο Μπάμπης Στόκας δεν ξέρω αν θα είχαμε δημιουργηθεί. Περάσαμε μεγάλες πείνες. Μέχρι να αρχίσουμε να έχουμε κόσμο στις συναλίες, από τον τρίτο δίσκο και μετά, είχαμε ρεκόρ εισιτήριων από 7 άτομα μέχρι κανένα. Κάναμε διάφορες δουλειές για να ζήσουμε, εμείς είχαμε φτιάξει μαγαζί με πίτσες, αλλά δεν ξέραμε να φτιάχνουμε», τόνισε.

Παράλληλα, μίλησε και την για την απόφαση να μην εμφανιστούν στα μπουζούκια. «Επιλέξαμε αυτόν τον δρόμο γιατί αισθανόμασταν ότι δεν ταιριάζαμε στα μπουζούκια. Δεν αισθανόμασταν ότι θα είμαστε καλοί. Οι ανάγκες που φτιάξαμε στη ζωή μας δεν χρειαζόντουσαν τόσα πολλά λεφτά» είπε.

«Φυσικά και την άκουσα. Η πρώτη προκαταβολή που πήρα την χάλασα και αγόρασα μια Jaguar, η οποία βέβαια έμεινε στον δρόμο», παραδέχτηκε όταν ρωτήθηκε αν την έχει «ψωνίσει».

Στην συνέχεια ο Φίλιππος Πλιάτσικας θυμήθηκε μια συγκινητική ιστορία. «Μια ιστορία πολύ συγκινητική, είχε έρθει ένας άνδρας και μια γυναίκα και το παιδί τους είχε μείνει σε κώμα και αγαπούσε πολύ ένα τραγούδι του συγκροτήματος. Τους είχε πει ο γιατρός να της βάζουν αυτό το τραγούδι να ακούει και τελικά ξύπνησε. Η ιστορία αυτή ήταν τόσο συγκινητική που αργήσαμε πολύ να βγούμε στη σκηνή. Ελπίζω να είναι καλά αυτό το κορίτσι», είπε όταν ο παρουσιαστής του ζήτησε να του εξιστορίσει μια ιστορία και το τραγούδι ήταν το «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις».

«Τελευταία συναυλία, όταν είχαμε πει ότι θα την κάνουμε το 2004 την κάναμε. Μετά από 14χρόνια πορείας μόνοι μας, το 2018 βρεθήκαμε ξανά και μπήκαμε πάλι στο σπίτι μας. Με τον Μπάμπη ήρθαμε πιο κοντά αυτά τα χρόνια που κάναμε προσωπική πορεία. Το 2004 έπρεπε να τελειώσει η συνεργασία. Υπήρχε κορεσμός. Η απόφασή μας δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Οι ίδιοι δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να παράγουμε με τον ίδιο τρόπο», είπε ακόμα ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Τέλος, ο Φίλιππος Πλιάτσικας εξέφρασε τις ανησυχίες του για τη νέα γενιά και για την κλιματική αλλαγή.

