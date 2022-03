Life

Ελένη Φουρέιρα: Η γυμναστική που επιλέγει για καλοσχηματισμένους κοιλιακούς! (εικόνες)

Όλο το πρόγραμμα γυμναστικής της όμορφης τραγουδίστριας!

Η Ελένη Φουρέιρα διαθέτει ένα από τα πιο καλλίγραμμα σώματα στην ελληνική showbiz και οι εντυπωσιακές της αναλογίες τραβούν πάντα όλα τα βλέμματα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, όπως έχει δηλώσει, προσέχει πολύ τη διατροφή της και γυμνάζεται συχνά, προκειμένου να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση.

Ειδικά οι καλοσχηματισμένοι κοιλιακοί της έχουν κάνει πολλούς να αναρωτιούνται ποιο είναι το είδος γυμναστικής που επιλέγει.

