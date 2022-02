Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Μεταλλάξεις: Η Όμικρον κυριαρχεί στην Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με την ανακοίνωση για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.181 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 03 Ιανουαρίου 2022 έως 07 Φεβρουαρίου 2022.

Από τον έλεγχο των 1.181 δειγμάτων, αναγνωρίστηκαν συνολικά 1.100 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC). Εκ των 1.100 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 1.042 αφορούν στο στέλεχος Omicron (B.1.1.529) και τα 58 στο Delta B.1.617.2 (VOC-21APR-02). Επιπλέον, ανιχνεύθηκε 1 στελέχος B.1.575 (Πίνακας 3). Ένα (1) εκ των 58 στελεχών Delta αφορά στο στέλεχος ΑΥ.4.2 και εντοπίστηκε στην Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά. Είκοσι δύο (22) εκ των 1.042 στελεχών Omicron αφορούν στο στέλεχος ΒΑ.2, τα οποία εντοπίστηκαν σε ένα (1) εισαγόμενο κρούσμα και σε είκοσι ένα (21) εγχώρια κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες της Αχαΐας (1), του Βόρειου Τομέα Αθηνών (2), του Δυτικού Τομέα Αθηνών (1), της Εύβοιας (1), της Ηλείας (2), του Ηρακλείου (7), της Θεσσαλονίκης (1), του Κεντρικού Τομέα Αθηνών (2), του Λασιθίου (1), της Μεσσηνίας (1), του Νοτίου Τομέα Αθηνών (1) και της Σάμου (1).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 48.687 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών, 43.958 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.988 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμη η πληροφορία σχετικά με τον τρόπο επιλογής.

Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 07 Φεβρουαρίου 2022, είχαν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 7.680 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών, 7.238 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων και 442 από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων. Μεταξύ των 7.238 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια που αφορούν το δίμηνο πριν τις 07 Φεβρουαρίου 2022, τα δύο πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος που έχουν απομονωθεί είναι το Delta με ποσοστό 38%, ακολουθούμενο από το Omicron με ποσοστό 62% (Πίνακας 4).

Μεταξύ των 442 δειγμάτων που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 07 Φεβρουαρίου 2022, 75% αφορούν στο στέλεχος Omicron και 25% στο στέλεχος Delta.Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 639 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 336 αφορούν στο Delta, 169 στο Omicron, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa, και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).

Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.

